Tỉnh Phú Thọ có 5 di sản được UNESCO ghi danh

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tập trung thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH). Các DSVH trên địa bàn được nhận diện, kiểm kê, công bố, làm cơ sở cho việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư, bảo tồn, phát huy giá trị. Công tác lập kế hoạch di tích được quan tâm, thực thi. Việc lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích các cấp và hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia được thường xuyên thực hiện. Một số DSVH tiêu biểu được lựa chọn, đề xuất, tham mưu, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO ghi danh, công nhận.

Hàng triệu người dân và du khách về miền đất Tổ dâng hương, thực hiện tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng.

Tính đến tháng 7/2025, trên địa bàn có gần 2.000 DSVH phi vật thể. Trong đó, 5 di sản được UNESCO ghi danh, gồm 2 di sản được ghi danh với tư cách là chủ thể: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; Hát xoan Phú Thọ. 3 di sản có Phú Thọ là vùng lan tỏa trong hồ sơ đa quốc gia: Nghi lễ và trò chơi Kéo co; Hát ca trù của người Việt và Thực hành tín ngưỡng Tam phủ của người Việt. Toàn tỉnh có 41 DSVH phi vật thể cấp quốc gia.

Nghệ thuật hát Thường rang, Bộ mẹng dân tộc Mường là một trong 4 di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh đã dành nguồn lực đầu tư 1.100 tỷ đồng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH. Công tác quản lý, bảo tồn ngày càng gắn với phát huy giá trị di sản trong giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

