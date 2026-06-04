Tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Madrid, mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Tây Ban Nha

Ngày 3/6, tại thủ đô Madrid (Vương quốc Tây Ban Nha), dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế của tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thanh Song - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha; đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Tây Ban Nha.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại thủ đô Madrid, Vương quốc Tây Ban Nha ngày 3/6.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ tổ chức sự kiện; đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha về tiềm năng, môi trường đầu tư, định hướng phát triển và những cơ hội hợp tác tại tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới. Đồng chí cho biết, sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích trên 9.300km2, dân số hơn 4 triệu người, trở thành một không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch và nông nghiệp.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước. Đặc biệt, theo công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất Việt Nam; đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số tiếp cận nguồn lực, thứ 5 về chính quyền kiến tạo và nằm trong tốp 10 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút vào tỉnh đạt gần 6 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Honda, Toyota, Piaggio... đã lựa chọn đầu tư tại địa phương. Cùng với đó, tỉnh đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ với hơn 70 doanh nghiệp vệ tinh tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung, Dell và Apple...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, gồm: Công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ khí chính xác, vật liệu mới, năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng logistics đa phương thức, khu thương mại tự do (FTZ); du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao và các dự án sân golf tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh khẳng định tỉnh Phú Thọ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư với môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, hiệu quả; đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm: “Tất cả các nhà đầu tư đến với Phú Thọ đều là công dân của Phú Thọ, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Đại sứ Đoàn Thanh Song bày tỏ vui mừng khi tỉnh Phú Thọ lựa chọn Tây Ban Nha là điểm đến trong chương trình xúc tiến đầu tư lần này. Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển nền kinh tế theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập sâu rộng, Phú Thọ đang nổi lên là một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng và có vị trí chiến lược quan trọng.

Theo Đại sứ, sau quá trình hợp nhất, Phú Thọ không chỉ là trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc mà còn nằm trên các trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với khu vực Tây Bắc và hành lang kinh tế hướng tới Tây Nam Trung Quốc. Đây là lợi thế đặc biệt để phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ phân phối hàng hóa.

Đại sứ Đoàn Thanh Song cũng đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời tin tưởng rằng với kinh nghiệm, năng lực của doanh nghiệp Tây Ban Nha và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ, hai bên sẽ sớm hình thành những dự án hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài.

Đại sứ Đoàn Thanh Song phát biểu chào mừng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Madrid.

Tiếp nối chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam và tỉnh Phú Thọ tới các vị khách mời.

Đồng chí nhấn mạnh, với quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, hệ thống khu công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành một trong những cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, logistics hiện đại, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, giáo dục - đào tạo chất lượng cao và các dự án phát triển du lịch quy mô lớn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư và các chính sách ưu đãi của tỉnh Phú Thọ.

Tại phiên trao đổi, hỏi đáp, ông Mario Pita Da Veiga Verde - đại diện Vụ châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. Ông cho biết các doanh nghiệp Tây Ban Nha hiện đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ cao và phát triển bền vững.

Với việc Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha đã có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây Ban Nha sẽ đề nghị văn phòng đại diện tăng cường kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư của Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp và cơ quan Tây Ban Nha trao đổi, đặt câu hỏi về cơ hội đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Đáp lại ý kiến trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha đối với tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số; các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đang tập trung nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu này.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ mong muốn văn phòng đại diện của Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Tây Ban Nha tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Phú Thọ.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Tây Ban Nha cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các lĩnh vực vận tải đường sắt, phát triển hạ tầng logistics, xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý nước thải và các giải pháp công nghệ môi trường; đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn các cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Tây Ban Nha bên lề hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định những ý kiến trao đổi, đề xuất của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Tây Ban Nha là cơ sở quan trọng để tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kết nối hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đối tác Tây Ban Nha, đồng thời sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ ở Madrid.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Madrid đã góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng xanh, môi trường và du lịch, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong giai đoạn phát triển mới.

PV