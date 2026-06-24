Tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân xã Bình Phú

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Trong 3 ngày (từ ngày 23-25/6), Trạm Y tế xã Bình Phú phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn điều trị các bệnh về mắt và chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân trên địa bàn xã Bình Phú. Chương trình được tổ chức miễn phí, nhằm phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi.
Người dân xã Bình Phú đến đăng ký khám mắt.
Tại các buổi khám, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ trực tiếp thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên môn như: Kiểm tra thị lực, soi đáy mắt, soi góc tiền phòng, khám mắt tổng quát... và tư vấn các bệnh lý về mắt thường gặp. Cùng với đó, người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt, nhất là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa võng mạc và các tật khúc xạ.
Bên cạnh việc khám và tư vấn sức khỏe, chương trình còn cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, góp phần giảm bớt chi phí điều trị và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ kiểm tra thị lực cho người dân.
Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và chăm sóc đôi mắt, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bích Liên
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