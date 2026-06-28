Tổ chức Trại hè thanh thiếu nhi năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong 2 ngày 26-27/6, Đoàn Thanh niên phường Tân Hoà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và các đơn vị đồng hành tổ chức Trại hè thanh thiếu nhi năm 2026, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Ban Giám khảo chấm điểm tại hội trại.

Tham gia trại hè có 14 đội là các đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi đến từ các khu dân cư, tổ dân phố cùng Đoàn Công an phường và Trung tâm Y tế phường.

Phần thi văn nghệ với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, tối 26/6, tại hội trường Nhà Đa năng Trường PT DTNT THPT Hòa Bình diễn ra phần thi văn nghệ với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa và chuyển đổi số.

Ngày 27/6, tại sân vận động Trường PT DTNT THPT Hòa Bình, các em thiếu nhi tham gia nhiều hoạt động tập thể và trò chơi dân gian như kéo co, đi xe đạp chậm, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt và thi hội trại.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc trại hè, đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tân Hòa biểu dương sự chủ động của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng sự phối hợp trách nhiệm của các xóm, tổ dân phố, nhà trường và các đơn vị đồng hành. Đồng thời, khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định đầu tư cho trẻ em, thanh thiếu niên, nhi đồng là đầu tư cho phát triển bền vững.

Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, lãnh đạo phường đề nghị Ban tổ chức và các lực lượng tham gia tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi; tạo môi trường để trẻ em vui chơi, giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và nâng cao ý thức sử dụng không gian mạng an toàn.

Đổi mới nội dung hoạt động Đoàn - Hội - Đội theo hướng gần gũi, hấp dẫn; gắn giáo dục truyền thống với giáo dục kỹ năng, chuyển đổi số và ý thức công dân; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao giải cho các nội dung tại hội trại.

Đơn vị đồng hành trao học bổng cho các em học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao giải các nội dung thi và tổ chức hoạt động đốt lửa trại.

Hoạt động đốt lửa trại thu hút nhiều em tham gia.

Trại hè thanh thiếu nhi phường Tân Hòa năm 2026 là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hồng Duyên