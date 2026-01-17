Tổ hợp cảng biển hiện đại nhất miền Bắc

Nằm ở cửa ngõ vịnh Bắc Bộ, tổ hợp cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) khẳng định vị thế là cảng biển hiện đại, quy mô lớn nhất miền Bắc Việt Nam.

Với khả năng tiếp nhận tàu container siêu trọng tải, hệ thống bến bãi đồng bộ và công nghệ khai thác tiên tiến, Lạch Huyện không chỉ mở ra cánh cửa giao thương quốc tế mà còn trở thành động lực chiến lược cho phát triển logistics và kinh tế biển của cả khu vực miền Bắc. Từ trên cao, tổ hợp cảng Lạch Huyện hiện lên như một “thành phố logistics” giữa biển trời Hải Phòng, với hệ thống cầu cảng vươn dài ra biển, bãi container quy mô lớn và luồng tàu nước sâu được quy hoạch bài bản.

Đây là cụm cảng nước sâu đầu tiên của miền Bắc có khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lớn đi thẳng châu Âu – châu Mỹ mà không cần trung chuyển qua cảng nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành hàng hải Việt Nam. Trong ảnh: Các bến container tại Lạch Huyện được trang bị hệ thống cẩu giàn STS, RTG hiện đại, hoạt động liên tục ngày đêm.

Sự xuất hiện thường xuyên của các hãng tàu lớn như Maersk, MSC, ONE, CMA-CGM... cho thấy sức hút và vị thế ngày càng rõ nét của Lạch Huyện trên bản đồ hàng hải quốc tế. Trong ảnh: Những con tàu container trọng tải trăm nghìn TEUs nối đuôi nhau cập cảng Lạch Huyện, mở ra tuyến vận tải biển trực tiếp giữa Hải Phòng với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Hạ tầng kỹ thuật tại cảng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tự động hóa và quản lý thông minh, góp phần rút ngắn thời gian xếp dỡ, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Bên cạnh máy móc hiện đại là đội ngũ lao động được đào tạo bài bản, làm chủ công nghệ mới, góp phần xây dựng hình ảnh một cảng biển chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Hạ tầng kết nối đồng bộ giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng, khẳng định vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa của Hải Phòng trong chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế.

Theo quy hoạch, tổ hợp cảng Lạch Huyện sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều bến container, nâng cao công suất khai thác, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm cảng biển – logistics tầm khu vực.

Giữa sóng gió biển khơi, tổ hợp cảng Lạch Huyện vươn mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho khát vọng chinh phục biển lớn, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.

Theo baohaiphong.vn