Tọa đàm chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh

Chiều 29/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với chuyển đổi số”. Dự và chủ trì tọa đàm có Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thảo luận về những vấn đề trọng tâm trong công tác chuyển đổi số như: Một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số; Thực trạng ứng dụng chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh; Định hướng giải pháp ứng dụng, chuyển đổi số trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ khai thác ứng dụng của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Thông qua buổi tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số, xác định đây là xu thế tất yếu góp phần hiện đại hóa quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ CHQS tỉnh xác định thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu trong chỉ huy điều hành, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cộng nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Văn Khải – Huy Thắng