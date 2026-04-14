Tỏa sáng từ Trường Tiểu học Chính Nghĩa

Trong không khí thi đua sôi nổi của ngành GD&ĐT, Trường Tiểu học Chính Nghĩa (phường Thanh Miếu) ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật trong học kỳ I năm học 2025 - 2026. Những thành tích đạt được không chỉ khẳng định sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học trên địa bàn.

Em Nguyễn Ngọc Khánh (giữa) nhận giấy khen Giải Nhất cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp quốc gia năm học 2025–2026.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tiễn. Công tác quản lý, chỉ đạo được thực hiện khoa học, đồng bộ; kỷ cương, nền nếp dạy và học được giữ vững. Đặc biệt, việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, tích cực đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. 100% giáo viên đạt chuẩn, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Song song với nhiệm vụ dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và an toàn cho học sinh. Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo được tổ chức đa dạng, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng năng lực và khơi dậy niềm say mê học tập trong mỗi học sinh.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh và cộng đồng, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì và nâng cao. Học sinh chăm ngoan, tích cực học tập. Nhiều em đạt thành tích cao trong các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi cấp trường và cấp trên.

Cô và trò Trường Tiểu học Chính Nghĩa thi đua dạy tốt, học tốt.

Điểm sáng nổi bật là em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 5C đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” trên Internet cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026. Thành tích của em là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần tự học và niềm đam mê đối với môn Tiếng Việt. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là minh chứng sinh động cho chất lượng giáo dục của địa phương.

Được biết, em Nguyễn Ngọc Khánh nhiều năm liền là học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Năm học 2024–2025, em đạt giải Nhất “Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp tỉnh. Chia sẻ về học trò của mình, cô giáo chủ nhiệm Hán Thị Lâm thông tin: “Nguyễn Ngọc Khánh là học sinh chăm ngoan, có ý thức tự học cao và đặc biệt yêu thích môn Tiếng Việt. Em luôn chủ động tìm tòi, rèn luyện kỹ năng và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Kết quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng của em.”

Cô giáo Đỗ Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chính Nghĩa cho biết: “Năm học 2025-2026, nhà trường có 420 học sinh. Những thành tích đạt được là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, cùng với sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo và phụ huynh. Chúng tôi xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thành tích của em Nguyễn Ngọc Khánh là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.”

Học kỳ II, Trường Tiểu học Chính Nghĩa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường chuyển đổi số, chú trọng giáo dục STEM và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đồng thời, nhà trường tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập ngày càng hiện đại, thân thiện.

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Trường Tiểu học Chính Nghĩa tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên trong mỗi học sinh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Thanh Bình