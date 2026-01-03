Toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo thông tin từ phía Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, qua khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, tính đến 10 giờ ngày 3/1/2026, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, khiến 75 người chết và 124 người bị thương.

Cụ thể, ngày 1/1 xảy ra 49 vụ tai nạn, làm 18 người chết và 41 người bị thương. Ngày 2/1, tai nạn xảy ra nhiều nhất với 71 vụ, khiến 41 người chết và 56 người bị thương.

Tính đến 10 giờ ngày 3/1, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,9%). Tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra tại đường bộ.

Đối với công tác xử lý vi phạm, cơ quan công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô-tô, 3.605 xe mô-tô, 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.119 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ là 1.966 trường hợp; 111 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 57 trường hợp quá khổ giới hạn; chở quá số người quy định là 4 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp; có 98 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 3 trường hợp không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng; riêng vi phạm ma túy là 11 trường hợp.

Cũng theo thông tin từ phía Cục Cảnh sát Giao thông, công an 6 địa phương đã tổ chức 12 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 4.763 học viên đăng ký; tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe cho 310 trường hợp, trong đó nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 213 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 97 hồ sơ.

Nguồn nhandan.vn