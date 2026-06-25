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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn đại biểu thanh niên Quân đội tại phiên trọng thể.

ndo_br_2.jpgTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_3.jpgTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_4.jpgNguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_5.jpgNguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_8.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_08.jpgỦy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_9.jpgGiám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_10.jpgBí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_11.jpgNguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa tới dự phiên trọng thể.

ndo_br_12.jpgMẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mạnh tới dự phiên trọng thể.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại hội đại biểu Tô Lâm Chủ tịch nước Tổng bí thư Toàn quốc Lãnh đạo Nhà nước sáng
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