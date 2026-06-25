Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Thiêng liêng sinh hoạt dưới cờ

2026-06-25 08:51:00 baophutho.vn Sinh hoạt dưới cờ Đảng là một nét đẹp văn hóa chính trị cần được gìn giữ, phát huy và không ngừng đổi mới về nội dung. Sau mỗi buổi lễ chào cờ,...

Xuân Hòa - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

2026-06-25 07:00:00 baophutho.vn Trong dòng chảy đổi mới mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ và đất nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Xuân Hòa long trọng...

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” xã Hùng Việt: Nơi tâm tư, nguyện vọng...

2026-06-24 14:36:00 baophutho.vn Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 5, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại xã Hùng Việt đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính...

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc ký kết...

2026-06-24 14:14:00 baophutho.vn Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Vĩnh Phúc vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi...

Xã Mai Châu gần dân hơn từ những việc làm cụ thể

2026-06-24 13:37:00 baophutho.vn Một sáng thứ Bảy giữa tháng 6, từ rất sớm, hàng chục cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên đã có mặt tại xóm Cha. Người cầm chổi quét dọn...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

2026-06-24 12:46:00 baophutho.vn Sáng 24/6, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba, kỳ họp thường lệ giữa...