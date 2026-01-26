Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Sáng 26/1, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Trong bầu không khí phấn khởi, hòa cùng với niềm vui chung của nhân dân hai nước trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và những kết quả nổi bật của Đại hội Đại biểu toàn quốc mỗi Đảng.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tại buổi hội đàm, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước Việt Nam; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Việt Nam là quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã dành tình cảm nồng ấm và sự đón tiếp trọng thị, thắm tình anh em đối với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước Lào tháng 12/2025.

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn cấp cao Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật đạt được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong việc xác định đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đặc biệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đảng tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thể hiện sự tin tưởng cao độ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định thành công của Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Lào, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, có kế thừa, vì mục tiêu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào; nhấn mạnh đây là niềm tự hào của nhân dân Lào và cũng là niềm vui chung của Việt Nam; góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào; tin tưởng chắc chắn, trên cơ sở phát huy những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quý báu sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo khẳng định việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết; khẳng định đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước, mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp; nhất trí cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, hai bên cần cụ thể hóa, tổ chức đồng bộ, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam-Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí nhận thức phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững lâu dài; đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông với tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng; đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo mới, đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá tình hình quốc tế; tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm lại Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm đã vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

