Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Phác họa bức tranh chân thực và toàn diện

Thời điểm này, toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây không chỉ là hoạt động thu thập số liệu đơn thuần mà là cuộc “tổng kiểm kê” quy mô lớn nhằm phác họa bức tranh toàn diện về thực trạng kinh tế - xã hội của của vùng Đất Tổ. Từ thành thị đến nông thôn, từ các nhà máy đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không khí triển khai diễn ra đồng bộ, nghiêm túc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thống kê Phú Thọ cùng các điều tra viên trao đổi với đại diện doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp tham gia cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang có những chuyển dịch mạnh mẽ, đòi hỏi thông tin phải chính xác tuyệt đối để làm cơ sở cho những quyết sách chiến lược.

Thực hiện Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bài bản ngay từ những ngày đầu. Tinh thần “đầu xuôi đuôi lọt” được thể hiện rõ nét khi giai đoạn 1 của cuộc điều tra đã về đích một cách ấn tượng.

Với sự tập trung cao độ, toàn tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin của hơn 163 nghìn hộ sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 2.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều đáng mừng là kết quả này không chỉ đảm bảo đúng kế hoạch mà còn về đích sớm 2 ngày so với yêu cầu của Trung ương, hoàn thành vào ngày 8/3/2026.

Sự khởi đầu thuận lợi này chính là đòn bẩy quan trọng, tiếp thêm động lực cho các lực lượng chức năng khi bước vào giai đoạn 2 - giai đoạn then chốt với đối tượng là các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

Cán bộ Thống kê kiểm tra thông tin doanh nghiệp kê khai trên hệ thống.

Trao đổi với chúng tôi về tiến độ triển khai, đồng chí Nguyễn Minh Vinh - Phó Trưởng Thống kê Phú Thọ cho biết: Giai đoạn 2 triển khai từ ngày 1/3 đến 30/4, với mục tiêu rà soát hơn 29.000 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp. Đến nay, trên 40% doanh nghiệp đã chủ động kê khai thông tin trên hệ thống trực tuyến. Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tích cực của các hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Ban Chỉ đạo đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do lãnh đạo trực tiếp phụ trách, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc các đơn vị còn chậm tiến độ.

Ghi nhận tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, không khí làm việc tại các doanh nghiệp FDI cũng rất khẩn trương, nghiêm túc. Ông Lee Jae Won - Giám đốc Công ty Vina Anydo chia sẻ: Ngay khi nhận được thông báo và hướng dẫn từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, Công ty đã phân công cán bộ chuyên trách để thực hiện việc kê khai. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm tính minh bạch và bảo mật dữ liệu. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác không chỉ là trách nhiệm với cơ quan quản lý mà còn góp phần giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về môi trường kinh doanh tại địa phương.

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những yếu tố then chốt. Thống kê tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc treo băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ trên các tuyến phố đến việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Fanpage, Zalo để lan tỏa thông tin. Đặc biệt, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí đã giúp mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra thấm sâu vào nhận thức của từng người dân.

Hoạt động tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã tạo nên một guồng quay thống nhất, nhịp nhàng.

Thời hạn 30/4 đang đến gần, trong khi số lượng doanh nghiệp chưa kê khai còn khá lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ 737 điều tra viên và giám sát viên. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên tại các xã, phường, bảo đảm không bỏ sót đối tượng và dữ liệu thu thập đạt độ chính xác cao.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, cùng tinh thần hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ phấn đấu hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đúng tiến độ, chất lượng, qua đó tạo cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Lê Hoàng