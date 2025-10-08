Tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030

Chiều 8/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đã tiến hành tổng duyệt toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội chủ trì.

Dự buổi tổng duyệt có các đồng chí thành viên Ban tổ chức Đại hội, đại diện các Tiểu ban, lực lượng phục vụ, bảo đảm hậu cần, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, điện, nước cùng đoàn nghệ thuật, đội lễ tân, y tế.

Phần tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Theo chương trình, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I sẽ diễn ra vào ngày 9/10, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn, trong đó có 210 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.

Đại hội có chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống; cùng đất nước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng”. Chương trình Đại hội gồm các nội dung: Lễ dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vào 7h30’ phút ngày 9/10; Phiên trù bị Đại hội vào 9h30 phút ngày 9/10; Phiên chính thức Đại hội vào 13h30 phút đến 17h00 ngày 9/10 tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các thành viên Ban tổ chức Đại hội đã đã kiểm tra toàn diện các nội dung Chương trình Đại hội; khâu lễ tân, đón tiếp đại biểu; bố trí chỗ ngồi tại hội trường theo sơ đồ phân nhóm các đại biểu khách mời Trung ương, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đại biểu điển hình tiên tiến.

Công tác hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban tổ chức đã bố trí các khu vực ăn, nghỉ tập trung tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và khách sạn lân cận cho các đại biểu được đảm bảo chu đáo. Lực lượng y tế, an ninh trật tự, điện lực, phòng cháy chữa cháy đều tổ chức kíp trực 24/24h để ứng phó các tình huống phát sinh.

Trong phần vận hành chương trình, các lực lượng tham gia đã thực hành toàn bộ kịch bản Đại hội, gồm: Chương trình nghệ thuật chào mừng; duyệt phóng sự truyền hình; công bố quyết định và trao các hình thức khen thưởng...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo buổi tổng duyệt

Qua tổng duyệt, các phần nghi lễ, văn nghệ, đón tiếp và trao thưởng được tiến hành nhịp nhàng, đúng kịch bản, bảo đảm trang trọng và ý nghĩa. Ban tổ chức ghi nhận những góp ý, điều chỉnh chi tiết trong nội dung Chương trình nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ biểu diễn; nội dung phóng sự truyền hình; chuyển một phần nội dung biểu dương các điển hình tiên tiến lên Phiên thứ nhất Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I và công tác phối hợp giữa các bộ phận để chương trình chính thức diễn ra thành công.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết, ý chí vươn lên và những đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương. Chương trình tổng duyệt nhằm rà soát, đánh giá kỹ lưỡng công tác chuẩn bị và vận hành thử toàn bộ quy trình tổ chức Đại hội, đảm bảo mọi khâu được thực hiện trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Hương Lan - Hồng Duyên