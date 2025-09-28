Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Tối 28/9, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên mới” để chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình nghệ thuật tại buổi tổng duyệt

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là bản giao hưởng tự hào, chính thức khởi động một nhiệm kỳ mới đầy khát vọng phát triển của một Phú Thọ mới sau sự kiện chính trị trọng đại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sẽ thành công tốt đẹp trong hai ngày 29 và 30/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên mới” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thực hiện, là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số tiết mục tại buổi tổng duyệt

Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương rõ nét, phản ánh hành trình từ quá khứ đến tương lai: Chương I: “Dưới cờ Đảng quang vinh”: Thể hiện niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ qua trên mọi lĩnh vực; Chương II: “Sắc màu quê hương”: Đây là điểm nhấn nổi bật, đưa khán giả trở về với chiều sâu văn hóa của ba vùng đất đã sáp nhập. Từ Hát Xoan, Hát Ghẹo mộc mạc của Phú Thọ, trống đồng, chiêng Mường của Hòa Bình, đến bức tranh đa sắc tộc Kinh - Tày - Sán Dìu của Vĩnh Phúc. Chương này khẳng định văn hóa chính là sức mạnh mềm vô giá, là nền móng cho sự hội tụ và phát triển hài hòa; Chương III: “Phú Thọ đón bình minh” - Mang đậm âm hưởng thời đại, lan tỏa tinh thần quyết tâm, ý chí xây dựng quê hương và tầm nhìn về một tương lai hiện đại, nhân văn. Đây là thông điệp về một Phú Thọ mới hội nhập, sáng tạo, sẵn sàng cất cánh trên hành trình phát triển mới, xứng đáng là trung tâm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Mặc dù trời mưa, nhưng người dân phường Việt Trì vẫn đến xem chương trình tổng duyệt

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ Thu Thủy, Lương Nguyệt Anh cùng sự góp mặt của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Lạc Hồng, Vũ đoàn HDT và các đơn vị nghệ thuật, trường học trong tỉnh. Quy mô và dàn dựng chương trình được đầu tư rất công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng... Qua đó lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng một Phú Thọ mới mạnh về kinh tế, sâu về văn hóa và vững về chính trị.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 30/9, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng mảng xã hội của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Ngọc Thắng