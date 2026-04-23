Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng duyệt lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chiều 23/4, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tổ chức tổng duyệt lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, chuẩn bị cho nghi lễ chính thức diễn ra vào sáng 26/4/2026 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Tổng duyệt lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đi đầu đoàn dâng hương là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc.

Theo chương trình, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội, lần lượt di chuyển qua các điểm linh thiêng gồm Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung và tiến lên Đền Thượng.

Mở đầu đoàn là đội tiêu binh thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ hội và lẵng hoa. Tiếp theo là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang theo hương, hoa và lễ vật. Đặc biệt, sự xuất hiện của 100 thanh niên tiêu biểu tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng, góp phần tạo nên không khí thiêng liêng, giàu ý nghĩa cội nguồn.

Tổng duyệt lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

100 thanh niên tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng tại buổi tổng duyệt.

Đi sau khối nghi thức là đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ chính thức được tổ chức vào 7 giờ sáng 26/4/2026. Buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; phát sóng trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời được cơ quan Báo và phát thanh truyền hình các địa phương tiếp sóng, phục vụ đông đảo Nhân dân cả nước theo dõi.

Tổng duyệt lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn kiệu rước lễ vật luyện tập phục vụ cho buổi lễ chính thức.

Buổi tổng duyệt diễn ra nghiêm túc, đúng kịch bản, góp phần đảm bảo cho lễ dâng hương chính thức được tổ chức trang trọng, an toàn, thể hiện lòng thành kính tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dâng hương tưởng niệm Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Giỗ tổ hùng vương Đất Tổ Lễ hội đền hùng Thanh niên tiêu biểu Lãnh đạo tỉnh Nhân dân phát thanh truyền hình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long