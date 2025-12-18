Tổng kết công tác bảo trợ năm 2025

{title}
Ngày 18/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Năm 2025, sau khi hợp nhất các Hội của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, phạm vi hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ được mở rộng, số đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tăng hơn khá nhiều trong khi bộ máy tổ chức, nhân sự phục vụ công tác bảo trợ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chụp ảnh cùng Ban chấp hành lâm thời Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ.
Trong tình hình đó, Hội vẫn nỗ lực duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đối tượng yếu thế. Năm 2025, Hội đã vận động, tổ chức các hoạt động bảo trợ, trợ giúp cho trên 16.800 lượt đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 575 đối tượng, tặng hơn 1.000 xuất quà Tết, trao tặng hàng trăm xuất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi vượt khó học giỏi, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà tình thương cho gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.
Năm 2026, với mục tiêu phấn đấu tổng giá trị hoạt động bảo trợ nhân đạo đạt từ 5 tỷ đồng trở lên, Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự để sớm đưa hoạt động của hội đi vào nền nếp; thực hiện tốt việc rà soát, thống kê, phân loại đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn theo tổ chức đơn vị hành chính mới; tập trung cho công tác vận động nguồn lực, phát triển và xây dựng quỹ hội; nâng cao hiệu quả và mở rộng các hình thức bảo trợ đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi, góp phần giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi năm 2025.
Bích Ngọc
