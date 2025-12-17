Hành trình của “Tiktoker” 9x đến triệu view

Giữa “biển” nội dung sôi động trên nền tảng Tiktok, nơi mỗi ngày có hàng triệu video được đăng tải, không dễ để một cái tên trở nên nổi bật và được cộng đồng mạng nhớ đến. Thế nhưng, chỉ cần gõ từ khóa “Khánh”, kênh Tiktok “Khánh Đồng” của chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Khánh – sinh năm 1993, quê xã Phú Khê – lập tức xuất hiện trong top tìm kiếm, như một minh chứng cho sức hút đặc biệt của những thước phim mang đậm hơi thở làng quê Việt.

Kênh Tiktok sở hữu triệu view của Khánh

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Youtube hay Facebook đã mở ra cơ hội chưa từng có cho những người trẻ yêu sáng tạo. Không cần trường lớp bài bản, không cần thiết bị đắt tiền, chỉ với một chiếc điện thoại và câu chuyện đủ chạm đến cảm xúc, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “nhà sáng tạo nội dung".

Quang cảnh nông trại của gia đình là nơi diễn ra mọi cảnh quay trong các “MV triệu view”

Nguyễn Ngọc Khánh là một trong số đó. Không hào nhoáng, không ồn ào, anh chọn cho mình một lối đi rất riêng: kể câu chuyện về cuộc sống thôn quê bằng chính những gì bình dị nhất – cánh đồng, nông trại, bếp lửa gia đình và những bữa cơm ấm áp.

Vốn là người sớm được tiếp xúc với công nghệ và có niềm đam mê kinh doanh online, Khánh đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, nhưng cuộc sống của anh rẽ sang một hướng khác khi gia đình gặp biến cố.

Bối cảnh quay những thước phim nấu ăn

Khánh quyết định trở về quê – nơi từng gắn bó với tuổi thơ, mang theo nhiều trăn trở và cả những khoảng trống trong tâm lý. Để tự giải tỏa, anh bắt đầu quay lại những khoảnh khắc đời sống thường ngày, đơn giản chỉ là khoảnh khắc đời thường của người nông dân, sinh hoạt gia đình, rồi đăng tải lên Tiktok từ năm 2023.

Ban đầu, các video còn mộc mạc, sơ sài, không kịch bản cầu kỳ. Thế nhưng, điều không ngờ là những hình ảnh chân thật ấy lại “bắt trend”, chạm đến cảm xúc của người xem, nhanh chóng thu hút từ hàng nghìn đến hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận động viên. Khánh chia sẻ: Thời gian đầu làm video, mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm bối cảnh, nội dung “trống rỗng”, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau mình cùng các anh cứ mày mò, tìm hiểu, “thua keo này bày keo khác”, cứ thế dần dần....

Những góc bếp mộc mạc, bình dị tạo nên thước phim triệu view

Nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng, Khánh bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu cách xây dựng kênh. Khánh đầu tư hơn vào nội dung, bố cục hình ảnh, trang thiết bị, đến bối cảnh, cách kể chuyện – nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần mộc mạc, gần gũi.

Không “bóng bẩy”, không vest áo chỉnh tề, trước ống kính, Khánh là chính mình: quần áo giản dị, chân tay có lúc còn lấm lem bùn đất, cần mẫn với công việc thường ngày. Chính sự tự nhiên ấy đã giúp Khánh biến nông trại gia đình thành “studio” sáng tạo, nơi những video đậm chất đồng quê ra đời và đạt hàng triệu lượt xem.

Những khoảnh khắc vào bếp cùng người thân, nấu bữa cơm quê, các món ăn đặc sản, làm đồ thủ công mỹ nghệ hay đơn giản là một buổi lao động ngoài đồng, thu hoạch mùa vụ, ... những hình ảnh mộc mạc, đậm chất bình yên ở nông thôn, đều trở thành chất liệu quý giá, gợi nhắc ký ức làng quê trong lòng nhiều người trẻ đang sống xa nhà.

Đến nay, kênh Tiktok “Khánh Đồng” đã đạt những con số ấn tượng với 440.000 lượt theo dõi; 9,6 triệu lượt thích, Nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Điều đáng nói, hầu hết các video đều do chính Khánh đảm nhiệm từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản, đạo diễn cho đến dựng phim. Ekip của anh chỉ khoảng 4 người, tận dụng tối đa những gì có sẵn trong nông trại, không tốn chi phí đầu tư cầu kỳ. Làm gì – quay nấy, sống sao – kể vậy.

Nhờ sức ảnh hưởng ngày càng lớn, Khánh đã hợp tác quảng cáo với một số nhãn hàng, mang lại nguồn thu nhập khá. Tuy nhiên, anh chọn cách làm việc thận trọng. “Tôi không nhận quảng cáo ồ ạt khi chưa hiểu rõ hay chưa trải nghiệm sản phẩm. Tôi không muốn mình chỉ là một hiện tượng ‘sớm nở tối tàn’, mà là sự lâu dài...”, Khánh chia sẻ thêm.

Hiện tại, Khánh vẫn tập trung hoàn thiện nông trại, từng ngày cùng anh em trong ekip tự tay làm, thiếu đâu bổ sung đó, vừa làm vừa quay – đúng với tinh thần lao động và sáng tạo bền bỉ. Lúc thì dựng nhà, làm các đồ vật dụng gia đình, bếp, nấu ăn, trồng rau, bắt cá, lên rừng đào măng...

Trong tương lai, Khánh dự định phát triển trên cả Tiktok và Youtube, đẩy mạnh thương hiệu cá nhân “Khánh Đồng”, truyền thông đa nền tảng, nhằm chuyển tải cho người xem những nội dung hay, lành mạnh. Nguồn thu từ sáng tạo nội dung sẽ giúp Khánh bước đầu ổn định cuộc sống, đầu tư xây dựng nông trại nông nghiệp kết hợp trải nghiệm, xa hơn là tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ dừng lại ở đó, Khánh còn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ muốn xây dựng kênh thương hiệu cá nhân riêng. Với anh, “phải thành công thì mới có thể giúp được người khác”.

Tự tay trang trí, làm các đồ thủ công để tạo ra những thước phim đầy màu sắc

Hành trình của Nguyễn Ngọc Khánh không phải câu chuyện cổ tích, mà là sự nỗ lực, chân thành và kiên trì. Từ một chàng trai trở về quê sau biến cố, anh đã tìm thấy con đường cho mình – sống với đam mê, tạo ra giá trị từ chính những điều bình dị nhất.

Khánh Đồng không chỉ là một Tiktoker triệu view, mà còn là hình ảnh của một người trẻ dám tin vào bản thân, lan tỏa năng lượng tích cực, nhắc nhở rằng: dù bạn là ai, làm nghề gì, nếu đủ thiện lương và cố gắng hết mình, thành công sẽ tìm đến theo cách rất riêng.

Mộc Lâm