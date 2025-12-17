Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xuân Viên nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Xã miền núi Xuân Viên được sáp nhập từ 3 xã: Xuân Thuỷ, Xuân An và Xuân Viên của huyện Yên Lập (cũ), có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, với tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm đổi mới, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Xuân Viên nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Trung bình mỗi năm, gia đình ông Đinh Văn Học ở khu 2 xuất bán 50 - 60 con bò thịt, thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2025, thu ngân sách đạt gần 12,9 tỷ đồng, đạt hơn 325% kế hoạch năm - mức tăng trưởng ấn tượng, góp phần tăng nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội. Sản xuất nông nghiệp dù gặp nhiều thiệt hại do thiên tai nhưng vẫn đảm bảo khung lịch thời vụ, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha. Các loại cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi linh hoạt theo hướng nâng cao giá trị. Chương trình OCOP được quan tâm, toàn xã hiện có 5 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, góp phần quảng bá đặc sản địa phương và tăng giá trị kinh tế nông sản. Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh. Toàn xã có 11 xưởng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục mở rộng với 196 hộ kinh doanh hiệu quả.

Xuân Viên nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nhà văn hoá khu 3 được đầu tư xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho các hoạt động cộng đồng.

Công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt gần 100% kế hoạch. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được chú trọng nâng cấp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; các chính sách xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật với 99,5% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Những kết quả trên thể hiện nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Xuân Viên trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo “đòn bẩy” để địa phương phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Xuân Viên Chương trình OCOP chất lượng cuộc sống phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nâng cao Xuân An Yên Lập đồng bào dân tộc thiểu số Phát triển kinh tế Xây dựng nông thôn mới
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hành trình của “Tiktoker” 9x đến triệu view

Hành trình của “Tiktoker” 9x đến triệu view
2025-12-17 14:23:00

baophutho.vn Giữa “biển” nội dung sôi động trên nền tảng Tiktok, nơi mỗi ngày có hàng triệu video được đăng tải, không dễ để một cái tên trở nên nổi bật và...

Cảnh báo trước “cơn sốt” muội hồng

Cảnh báo trước “cơn sốt” muội hồng
2025-12-17 09:04:00

baophutho.vn Sau một số tỉnh phía Bắc, “cơn sốt” muội hồng đã bắt đầu lan sang Phú Thọ, đặc biệt là khu vực Yên Thủy. Những nhà vườn thuê người lên núi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long