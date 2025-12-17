Xuân Viên nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Xã miền núi Xuân Viên được sáp nhập từ 3 xã: Xuân Thuỷ, Xuân An và Xuân Viên của huyện Yên Lập (cũ), có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, với tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm đổi mới, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Trung bình mỗi năm, gia đình ông Đinh Văn Học ở khu 2 xuất bán 50 - 60 con bò thịt, thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2025, thu ngân sách đạt gần 12,9 tỷ đồng, đạt hơn 325% kế hoạch năm - mức tăng trưởng ấn tượng, góp phần tăng nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội. Sản xuất nông nghiệp dù gặp nhiều thiệt hại do thiên tai nhưng vẫn đảm bảo khung lịch thời vụ, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha. Các loại cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi linh hoạt theo hướng nâng cao giá trị. Chương trình OCOP được quan tâm, toàn xã hiện có 5 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, góp phần quảng bá đặc sản địa phương và tăng giá trị kinh tế nông sản. Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh. Toàn xã có 11 xưởng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục mở rộng với 196 hộ kinh doanh hiệu quả.

Nhà văn hoá khu 3 được đầu tư xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho các hoạt động cộng đồng.

Công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt gần 100% kế hoạch. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được chú trọng nâng cấp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; các chính sách xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật với 99,5% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Những kết quả trên thể hiện nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Xuân Viên trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo “đòn bẩy” để địa phương phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hồng Nhung