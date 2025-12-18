MV “Chân cứng đá mềm” cổ vũ thể thao Việt Nam

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu và nhiều vận động viên góp mặt trong video nhạc của DTAP, cổ vũ tinh thần thể thao.

Nhạc phẩm thuộc album Made in Vietnam, nhận phản hồi tích cực của người nghe. Ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách được chọn thể hiện bài hát theo tinh thần cổ động, lan tỏa niềm tự hào về con người và đất nước.

Giữa không khí SEA Games 33, DTAP lên ý tưởng quay video nhạc (MV), mời nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng thể thao tham gia, gồm vận động viên Lê Văn Công, huấn luyện viên Trần Thị Vui, Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu có cảnh quay nhìn lại khoảnh khắc đáng nhớ bên đồng đội trên sân cỏ, trong đó có trận chung kết đi vào lịch sử, ngày 27/1/2018 ở Thường Châu, thuộc giải U23 châu Á.

Hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng là trụ cột của tuyển Quốc gia Việt Nam tại AFF Cup 2018 (vô địch), SEA Games 30 (Huy chương vàng), vòng loại World Cup. Tháng 9/2023, anh gặp chấn thương nghiêm trọng ở gót chân, khiến sự nghiệp gián đoạn hơn hai năm qua.

Đoàn Văn Hậu nói: "Tôi thích ca từ, tinh thần không ngừng vươn lên trong bài hát. Nhìn lại, tôi cho rằng chấn thương hay thời gian ngưng thi đấu là phép thử cho đam mê. Điều quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc". Anh mong sớm phục hồi để trở lại sân cỏ.

Theo cầu thủ, mỗi lần gặp khó khăn, anh nhớ về những lần được gọi tập trung lên tuyển quốc gia, mặc chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, chứng kiến người hâm mộ đoàn kết, xuống đường hò reo ăn mừng chiến thắng.

Huấn luyện viên Trần Thị Vui, Hoàng Thái Xuân - gương mặt tiêu biểu của cầu mây nữ Việt Nam qua hai thế hệ - kể câu chuyện về trách nhiệm dìu dắt, ươm mầm thế hệ trẻ. Trần Thị Vui cho biết có thời điểm gặp áp lực, nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng rồi chị vượt qua nhờ tìm thấy niềm vui trong công việc đào tạo.

Vận động viên khuyết tật Lê Văn Công gửi thông điệp về nghị lực, vượt qua nghịch cảnh. Anh hiện là ngôi sao cử tạ, nhiều năm giữ vị thế số một châu Á. Anh là chủ nhân của huy chương vàng Paralympic Rio 2016, huy chương bạc Paralympic Tokyo 2020, từng xô đổ kỷ lục thế giới. Để gắn bó đam mê, anh trải qua quãng thời gian tập luyện đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

MV còn lồng ghép tư liệu về thể thao Việt Nam qua nhiều giải đấu, sự kiện, cũng như quá trình rèn luyện, cảm xúc của vận động viên lúc bước lên bục nhận huy chương.

DTAP là nhóm nhạc sĩ, nhà sản xuất gồm ba thành viên Thịnh Kainz (tên thật Nguyễn Hoàng Thịnh, sinh năm 1996), Kata Trần (Trần Khánh, 1997) và Tùng Cedrus (Võ Thanh Tùng, 1998). Nhóm đứng sau nhiều bản hit lớn của các nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi.

