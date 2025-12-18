Xã Tây Cốc phát động “Tháng Dân vận” năm 2025

Sáng 18/12, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Tây Cốc tổ chức Lễ phát động “Tháng Dân vận” năm 2025.

Lãnh đạo xã Tây Cốc và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 trao quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Tây Cốc và đại diện Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng trao biểu trưng gói khám cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Lãnh đạo xã Tây Cốc, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách được khám, tư vấn sức khoẻ tại Trạm Y tế xã.

Theo kế hoạch, “Tháng Dân vận” năm 2025 tại xã Tây Cốc tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; chăm lo an sinh xã hội; tăng cường phối hợp quân – dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân xã Tây Cốc ra quân phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, hưởng ứng “Tháng dân vận” 2025

Nhân dịp này, xã Tây Cốc phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng, gia đình chính sách, với tổng trị giá trên 34 triệu đồng; lãnh đạo xã và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 trao 12 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần lan tỏa ý nghĩa thiết thực của công tác dân vận.

Cán bộ y tế Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tây Cốc.

Ninh Giang