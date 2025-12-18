Triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi chào đón, thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Chiều 18/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức sáng 30/12/2025. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến xem xét, thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của HĐND tỉnh (thay thế Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND, ngày 23/7/2025 của HĐND tỉnh), đồng thời thảo luận, thông qua 13 Nghị quyết do UBND tỉnh trình, trong đó có Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi tiễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương báo cáo nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, thay mặt Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo các nội dung: Dự kiến số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Tờ trình quy định về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND cấp xã với một số việc chứng thực thuộc thẩm quyền và một số nội dung liên quan đến công tác khen thưởng.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho ý kiến về việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính báo cáo các nội dung: Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; Quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh trên địa bàn tỉnh; Đề án định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược tỉnh Phú Thọ; việc chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tiên Lương; việc cấp bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện đúc tượng Quốc Tổ Hùng Vương và Tháp gốm men chùa Trò bảo vật Quốc gia năm 2025... Sở Tư pháp báo cáo Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định việc áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND 3 tỉnh ban hành trước khi hợp nhất.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi báo các các nội dung về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, cho ý kiến đối với các Tờ trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Ban quản lý các KCN tỉnh chuẩn bị, gồm: Việc xây dựng bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự thảo quy định nội dung được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một lần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh; Chủ trương giao quản lý, vận hành các cụm công nghiệp đã được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước; Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đoan Hùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng báo cáo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2026-2030 và dự kiến chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Đồng ý với các dự thảo báo cáo, tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đặc biệt qua trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, chuyển đổi rừng, phát triển dịch vụ, du lịch khu du lịch Quốc gia Tam Đảo; quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, minh bạch hóa quy trình trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi chào đón thu hút các nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư như hỗ trợ đào tạo nhân lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, kết nối hạ tầng giao thông quốc gia; thống nhất chủ trương miễn 100% tiền thuê đất cho các dự án y tế, giáo dục...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh báo cáo Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch các khu vực trọng điểm, khẩn trương rà soát quỹ đất sạch khoảng 500ha để thu hút các mô hình khu công nghiệp chuyên nghiệp như VSIP nhằm tạo sức hút thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ để tạo hiệu ứng kéo theo các doanh nghiệp khác về đầu tư tại tỉnh.

Đối với các dự án khu, cụm công nghiệp, phải quản lý, tính toán chặt chẽ khả năng cân bằng đào đắp; việc thu hồi khoáng sản trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ để nộp thuế cho địa phương. Nghiên cứu đề xuất giao các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đầu tư trạm điện, hệ thống nước sạch, xử lý nước thải, hệ thống đường gom, cây xanh. UBND tỉnh sớm nghiên cứu trình cơ chế hỗ trợ hạ tầng, miễn tiền thuê đất, tính đúng tính đủ thu tiền sử dụng đất bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc báo cáo Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2026-2030.

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo: Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026-2030; Thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2026-2030; Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2026-2030. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc lựa chọn đội ngũ báo cáo viên phải đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, có khả năng tuyên truyền, nắm bắt dư luận, phản bác thông tin sai trái và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền giai đoạn 2026-2030, cần đẩy mạnh Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ (nền tảng số, mạng xã hội, livestream, infographic, video ngắn...) để tạo truyền thông đa chiều, tương tác, nội dung thiết thực, gần gũi, hướng đến người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong bối cảnh mới, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp quần chúng, đảm bảo thông tin chính thống, đi vào lòng dân.

Về công tác kiểm tra, giám sát, cần tập trung vào những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, việc sử dụng đất đai... để có cảnh báo, ngăn chặn sớm trước khi hậu quả xảy ra; đồng thời cần phối hợp để tránh tình trạng chống chéo với các chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương.

Đinh Vũ