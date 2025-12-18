Bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên thanh niên

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên đang đặt ra những yêu cầu mới, vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Nhiều năm qua, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã coi trọng và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Từ việc ứng dụng công nghệ số, lan tỏa những câu chuyện đẹp, đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của tổ chức Đoàn - Hội - Đội đã và đang bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tỉnh đoàn phối hợp với Viettel Phú Thọ tổ chức đồng loạt hơn 30 điểm chiếu miễn phí bộ phim “Mưa Đỏ”, góp phần đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho ĐVTN.

Các cấp bộ Đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ĐVTN. 100% cơ sở Đoàn duy trì chuyên trang, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, triển khai mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ tay làm theo Bác”, “Chi đoàn 3 tốt”, “Đoàn viên rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh”...

Qua đó, thanh thiếu nhi đã thể hiện sâu sắc lòng kính yêu với Bác Hồ. Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp được nâng lên. Các đơn vị đã đăng tải và chia sẻ trên 80.000 tin tốt, câu chuyện đẹp trên website, fanpage của Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc xây dựng tài liệu tuyên truyền trên không gian mạng . Công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho ĐVTN được đẩy mạnh. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện chủ động, đa dạng, thường xuyên, kịp thời.

Thông qua hệ thống tổ chức Đoàn các cấp, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và các kênh truyền thông của Đoàn, hằng năm Tỉnh đoàn đã nắm bắt, tổng hợp và xử lý các thông tin, ý kiến phản ánh của ĐVTN; kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng đối với các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm được thanh niên quan tâm. Các câu lạc bộ lý luận trẻ, báo cáo viên, dư luận viên xã hội, lực lượng nòng cốt của Đoàn được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Hành trình tuổi trẻ Phú Thọ theo tiếng gọi của Đảng” với điểm đến là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Bí thư đoàn xã Bản Nguyên cho biết: “Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả, thường xuyên. Nhiều hoạt động, sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử được xây dựng với nội dung, phương thức hiện đại, phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu nhi, đem lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội, được ghi nhận, đánh giá cao”.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” được các cơ sở đoàn chú trọng trong đó tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, triển khai các trào lưu, xu hướng tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng, các chương trình tuyên dương các tấm gương tiêu biểu. Việc phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; tham gia phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội được thực hiện tích cực, chủ động.

Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá, giới thiệu học nghề và tạo việc làm cho 850 thanh niên chậm tiến. Thời gian qua, đã phối hợp và nắm bắt 43 vụ việc, vấn đề nổi cộm, nhạy cảm trong thanh niên, từ đó, xử lý và định hướng dư luận xã hội, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, hạn chế thông tin xấu độc, giữ vững ổn định tư tưởng trong ĐVTN trên địa bàn tỉnh. Thành lập 262 CLB Lý luận trẻ các cấp; duy trì Tổ thông tin phản biện trên mạng xã hội; tổ chức trên 2.000 lớp học tập các bài học Lý luận chính trị với hơn 310.000 lượt ĐVTN tham gia.

Với những bước đổi mới trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thấy cách làm sáng tạo, hiệu quả để xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”. Đó là thế hệ có lý tưởng cách mạng, có trí thức, có bản lĩnh trước thử thách, có năng lực hội nhập và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng. Bên cạnh sự nỗ lực của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, cần có sự chung tay từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi tấm gương, mỗi môi trường sống lành mạnh đều góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách và lý tưởng của ĐVTN.

Thu Hà