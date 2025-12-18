Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ngày 18/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy họp, nghe Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy báo cáo nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo Tờ trình bổ sung nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 do Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo.

Theo đó, Kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét thông qua 14 dự thảo Nghị quyết, trong đó 1 dự thảo Nghị quyết do HĐND tỉnh trình; 13 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng do Đảng ủy UBND tỉnh trình tại hội nghị về: Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030; dự kiến số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy tác qua Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi tích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định áp dụng, bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước khi hợp nhất để thực hiện trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu cho ý kiến vào các nội dung trình tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến giải trình, báo cáo cụ thể của các sở, ban, ngành; các ý kiến đánh giá, phân tích, thống nhất của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy kết luận, đồng tình với các dự thảo nội dung trình tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đối với Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, chuẩn bị chu đáo các dự thảo Đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết; rà soát lại mục tiêu cụ thể của các dự thảo Đề án bảo đảm tính khả thi.

Cùng với đó UBND tỉnh nghiên cứu sớm trình cơ chế hỗ trợ hạ tầng, miễn tiền thuê đất, mời gọi các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đầu tư giáo dục, các dự án phát triển văn hóa; nghiên cứu quy hoạch khu đại học kết hợp đô thị; đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục chất lượng cao, các trường nghề đào tạo theo đơn đặt hàng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tập trung các cơ chế thu hút xã hội hóa giáo dục, đao tạo, văn hóa, du lịch, dịch vụ...

Đặc biệt, cần nghiên cứu, có cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút các nguồn lực, nhất là các nguồn lực ngoài nhà nước vào đầu tư cho phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ, xây dựng nền công nghiệp văn hóa trên cơ sở các nền tảng, điều kiện có sẵn thúc đẩy phát triển văn hóa của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu cho ý kiến vào các nội dung trình tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu cho ý kiến vào các nội dung trình tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện hai đề án. Việc triển khai phải đảm bảo tính khả thi, có lộ trình cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, nhằm tạo ra sự chuyển biến thực chất trong đời sống văn hóa và sự nghiệp giáo dục của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên báo cáo Tờ trình bổ sung nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ báo cáo về Đề án phát triển Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên quan đến dự thảo Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mục tiêu xác định việc cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ hàng đầu; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu hoạt động của các cấp, các ngành; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nhất quán, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Tài Chính Vương Thị Bẩy báo cáo Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền báo cáo Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm đầu tư số hóa các thủ tục đầu tư trên môi trường mạng; triển khai nhanh các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; khẩn trương triển khai công tác giao đất, tính tiền sử dụng đất; căn cứ các quy định pháp luật để tính giá đất gắn với việc tạo cơ chế động lực thu hút đầu tư.

Huy động nguồn lực để tạo đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghệp và dịch vụ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư...

Quang cảnh hội nghị

Trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến vào Đề án phát triển Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đối tượng cấp báo miễn phí trên địa bàn tỉnh; Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026-2030; Thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục họp, cho ý kiến vào Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2026-2030; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2026-2030; Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đinh Vũ