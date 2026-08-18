Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Sáng 18/8, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tham luận.

Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Sau khi các luật được ban hành và có hiệu lực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức quán triệt, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình là đã chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu được triển khai toàn diện, lực lượng thường trực đạt trên 95%; 100% Ban CHQS cấp xã đã thành lập chi bộ; quân số dân quân tự vệ (DQTV) tham gia huấn luyện thường xuyên đạt trên 98%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Cơ quan quân sự và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tham luận tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Tham luận tại hội nghị về công tác bảo đảm, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện cho lực lượng DQTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí cho huấn luyện, diễn tập và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của lực lượng DQTV. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống kho tàng, phương án quản lý vũ khí của các Ban CHQS cấp xã.

Về triển khai các luật trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị điều chỉnh một số quy định để thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nghiên cứu hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ quân sự cấp xã, cơ cấu và quy mô tổ chức của lực lượng DQTV chuyên sâu... Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cần phân định rõ trách nhiệm trong đầu tư, sửa chữa, thay thế, bảo quản, bảo đảm nguồn lực.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu 2.

Kết luận hội nghị, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2 Trần Văn Bắc yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp. Trong huấn luyện, diễn tập, cần chú trọng bồi dưỡng năng lực chỉ huy, trình độ tham mưu tác chiến; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cho các Ban CHQS cấp xã; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các Luật được khen thưởng tại hội nghị.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện các luật, Quân khu 2 đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân, trong đó có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu.

Tại hội nghị, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2 Trần Văn Bắc đã trao Bằng khen, Giấy khen cho 9 tập thể, 21 cá nhân.

Duy Thành - Trung Kiên