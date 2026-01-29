Tổng quan quy trình sản xuất và đóng gói kẹo dừa trong công nghiệp

Kẹo dừa là sản phẩm được làm từ nước cốt dừa kết hợp mạch nha và các nguyên liệu tạo hương vị tự nhiên. Trong bài viết này, Samori chia sẻ chi tiết quy trình sản xuất kẹo dừa đạt chuẩn, giúp bạn hiểu rõ cách tạo nên những viên kẹo dừa chất lượng.

Meta: Tìm hiểu các bước trong quy trình sản xuất kẹo dừa, ứng dụng công nghệ và giải pháp máy móc Samori cho dây chuyền tối ưu.

Quy trình sản xuất kẹo dừa từ trái dừa tươi đến thành phẩm đóng gói đẹp mắt

Các công đoạn chính trong quy trình sản xuất kẹo dừa

Để tạo ra những viên kẹo dừa thơm béo, dẻo mịn và đạt chuẩn thương mại, quy trình sản xuất kẹo dừa cần trải qua nhiều bước và mỗi bước đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

Dưới đây là các bước tiêu biểu trong quy trình sản xuất kẹo dừa đang được nhiều cơ sở áp dụng hiện nay:

1. Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu chính là dừa khô già, còn nguyên trái, không dập hỏng. Dừa đạt chuẩn sẽ cho lượng nước cốt đậm, béo và thơm tự nhiên. Ngoài ra còn có đường, mạch nha và một số nguyên liệu tạo hương như lá dứa, sầu riêng tùy dòng sản phẩm.

2. Sơ chế nguyên liệu làm kẹo dừa

Dừa sau khi nhập kho sẽ được bóc vỏ, loại bỏ nước và tách lấy phần cơm trắng. Phần cơm dừa được rửa sạch để loại bỏ tạp chất, sau đó chuyển sang công đoạn nghiền - ép.

3. Nghiền và ép lấy nước cốt dừa

Cơm dừa được đưa vào máy nghiền để làm nhuyễn, sau đó ép lấy nước cốt bằng thiết bị ép chuyên dụng. Nước cốt thu được phải đạt độ sánh và hàm lượng béo ổn định.

Phần bã sau ép được loại bỏ, chỉ giữ lại nước cốt để tiếp tục xử lý trong các bước tiếp theo của quy trình sản xuất kẹo dừa.

Nước cốt dừa nguyên chất được chiết xuất tối đa nhờ giải pháp máy ép chuyên dụng

4. Phối trộn nguyên liệu

Nước cốt dừa được phối trộn cùng đường, mạch nha và các nguyên liệu tạo màu - tạo mùi theo công thức riêng của từng cơ sở sản xuất.

Công đoạn này quyết định trực tiếp đến hương vị đặc trưng của kẹo dừa, đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm như kẹo dừa lá dứa, kẹo dừa sầu riêng,...

5. Sên kẹo

Hỗn hợp sau phối trộn được đưa vào chảo sên để gia nhiệt liên tục. Trong quá trình sên, nguyên liệu phải được khuấy đều và kiểm soát nhiệt chính xác nhằm tránh cháy khét hoặc loãng kẹo.

Hiện nay, nhiều xưởng đã ứng dụng máy sên tự động giúp đảm bảo độ đặc ổn định, màu sắc đồng đều và giảm đáng kể nhân công.

6. Đổ khuôn và làm nguội kẹo dừa

Khi hỗn hợp đạt độ dẻo chuẩn, kẹo được đổ ra khuôn đã vệ sinh sạch và phủ lớp dầu mỏng chống dính. Kẹo sẽ được làm nguội tự nhiên hoặc bằng hệ thống làm mát để chuẩn bị cho bước tạo hình.

7. Cắt và tạo hình kẹo

Sau khi nguội, khối kẹo được lấy ra khỏi khuôn và cắt thành từng viên hình chữ nhật hoặc vuông tùy quy cách đóng gói.

8. Bao kẹo bằng bánh tráng mỏng

Mỗi viên kẹo được bọc thêm một lớp bánh tráng ăn được nhằm hạn chế hút ẩm từ môi trường và giữ cho kẹo không bị dính.

Kẹo dừa được bao lớp bánh tráng chống dính trong dây chuyền sản xuất

9. Cuốn kẹo dừa bằng giấy gói

Sau lớp bánh tráng, kẹo tiếp tục được cuốn bằng giấy chuyên dụng để hoàn thiện hình thức sản phẩm trước khi đóng gói.

10. Đóng bao bì cho kẹo dừa

Kẹo thành phẩm được đưa vào máy đóng gói để sắp xếp và hàn bao bì. Việc sử dụng thiết bị tự động giúp tăng tốc độ sản xuất, bao bì đồng đều và đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Máy đóng gói kẹo dừa Samori giúp tối ưu hóa năng suất và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh

Ứng dụng công nghệ trong quy trình sản xuất kẹo dừa

Ngày nay, các cơ sở sản xuất đang từng bước tự động hóa dây chuyền nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong quy trình sản xuất kẹo dừa:

Công đoạn Thiết bị ứng dụng Hiệu quả mang lại Xay và ép cơm dừa Máy nghiền - ép nước cốt Cơm dừa mịn, nước cốt đậm vị, hạn chế hao hụt nguyên liệu Sên kẹo Chảo sên gia nhiệt tự động Kiểm soát nhiệt chính xác, màu kẹo đồng đều, tránh cháy khét Cắt tạo hình Máy cắt định hình Viên kẹo chuẩn kích thước, tăng tính thẩm mỹ Bao bì đóng gói Máy bọc giấy và đóng gói tự động Đảm bảo vệ sinh, tăng tốc độ đóng gói, bao bì chắc chắn

Samori – Giải pháp máy móc tối ưu cho dây chuyền sản xuất kẹo dừa

Với định hướng đồng hành cùng các cơ sở chế biến thực phẩm, Samori cung cấp giải pháp thiết bị đồng bộ cho dây chuyền sản xuất kẹo dừa. Thay vì đầu tư rời rạc từng máy, Samori tư vấn cấu hình dây chuyền phù hợp quy mô từng nhà xưởng, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành và toàn bộ quy trình sản xuất kẹo dừa.

Giải pháp của Samori tập trung vào:

Tự động hóa các công đoạn tốn nhiều nhân công như ép nước cốt, sên kẹo và đóng gói

Thiết kế thiết bị theo mặt bằng sản xuất, dễ vận hành và bảo trì

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh trong sản xuất thực phẩm

Hỗ trợ mở rộng công suất khi doanh nghiệp tăng quy mô

Đội ngũ kỹ thuật Samori giới thiệu giải pháp máy đóng gói tự động cho dây chuyền sản xuất thực phẩm

Có thể thấy, việc chuẩn hóa quy trình sản xuất kẹo dừa kết hợp tự động hóa giúp nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng mẻ kẹo. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp máy móc nhằm tối ưu vận hành, hãy liên hệ ngay Samori để được tư vấn cấu hình thiết bị theo quy mô nhà xưởng và xây dựng dây chuyền sản xuất kẹo dừa hiệu quả.

Thông tin liên hệ Samori

Website: https://samori.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/samori.vn

Email: samori.info@gmail.com

Hotline: 0938.162.822

Địa chỉ: 868 Quốc lộ 1A, Phường Thới An (Phường Thạnh Xuân, Quận 12), TP. Hồ Chí Minh