Tổng thống lâm thời Syria sắp lần đầu phát biểu tại LHQ

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa sắp phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Syria xuất hiện tại đây sau nhiều thập kỷ.
“Ông Ahmed al-Sharaa sẽ tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, nơi ông dự định phát biểu”, quan chức Bộ Ngoại giao Syria ngày 25/8 nói về khả năng Tổng thống lâm thời Syria sẽ phát biểu tại LHQ vào tháng sau.
Sự kiện này sẽ đánh dấu mốc ông Sharaa là lãnh đạo Syria đầu tiên phát biểu tại LHQ kể từ sau lần xuất hiện của cựu tổng thống Nureddin al-Atassi vào năm 1967. Ông Sharaa cũng là lãnh đạo đầu tiên của chính quyền mới ở Syria tham gia tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ, dự kiến diễn ra ngày 22-30/9.
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Paris, Pháp, ngày 7/5. Ảnh: AFP
Ông Sharaa lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi nhóm Hồi giáo của ông dẫn dắt một liên minh nổi dậy lật đổ chính quyền của ông Bashar al-Assad. Kể từ khi trở thành lãnh đạo Syria, ông Sharaa nhận được sự ủng hộ trong khu vực và quốc tế.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani hồi tháng 4 lần đầu tiên phát biểu tại LHQ và kéo cờ mới của đất nước này tại trụ sở LHQ ở New York.
Ông Sharaa hồi tháng 5 cũng đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Arab Saudi, một tuần sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, trong chuyến công du đầu tiên tới phương Tây.
Tổng thống lâm thời Syria vẫn chịu lệnh trừng phạt của LHQ và lệnh cấm đi lại do từng là thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan. Ông phải xin miễn trừ trừng phạt của LHQ để thực hiện những chuyến công du nước ngoài.
