Top 3 loại sàn gỗ công nghiệp đẹp, tốt, dễ thi công

Sàn gỗ công nghiệp ngày càng được sử dụng phổ biến trong nhà ở và công trình nhờ tính thẩm mỹ cao, độ bền ổn định và thi công nhanh. Tuy nhiên, để lựa chọn được sản phẩm vừa đẹp, vừa bền lại dễ lắp đặt không phải là điều đơn giản. Trong số nhiều thương hiệu trên thị trường, ba dòng sản phẩm gồm Hobi Black, Robina và Fortune đang được đánh giá cao nhờ đáp ứng tốt các tiêu chí này.

Sàn gỗ Hobi Black

Sàn gỗ Hobi Black là dòng sàn gỗ công nghiệp cao cấp được Hobi Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, hướng đến khả năng thích nghi với môi trường nồm ẩm. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở lớp cốt gỗ Black HDF với tỷ trọng cao, được ép dưới áp suất lớn khoảng 850 – 900 kg/m3. Điều này giúp tấm ván đặc chắc, tăng khả năng chịu lực và hạn chế tối đa tình trạng trương nở khi tiếp xúc với độ ẩm.

Ngoài ra, Hobi Black có khả năng kháng ẩm tốt trong thời gian dài, giảm nguy cơ cong vênh hoặc phồng rộp so với các dòng sàn thông thường. Bề mặt sản phẩm được phủ lớp oxit nhôm đạt tiêu chuẩn chống trầy xước AC4, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình và các khu vực có tần suất đi lại cao.

Hobi Việt Nam sử dụng film màu nhập khẩu Châu Âu trên dòng sàn gỗ Hobi Black, tái tạo các vân gỗ sồi, óc chó,... với chiều sâu và độ sắc nét cao. Kết hợp với đó là bề mặt sần và thiết kế vát cạnh V-groove giúp sàn mang lại cảm giác chân thực giống gỗ tự nhiên.

Hệ thống hèm khóa của Hobi Black cũng là một điểm cộng lớn trong thi công khi được thiết kế chắc chắn, kích thước hèm lớn và có phủ sáp nến ở các rãnh hèm. Lớp sáp này giúp tăng khả năng chống thấm nước từ bề mặt xuống cốt gỗ, đồng thời giảm ma sát khi lắp đặt, hạn chế tiếng kêu và giúp thợ thi công thao tác nhanh, chính xác hơn.

Sàn gỗ Robina

Sàn gỗ Robina là thương hiệu sàn gỗ công nghiệp cao cấp được Hobi Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Malaysia, sản xuất từ nguồn gỗ rừng nhiệt đới có độ cứng cao. Sản phẩm được cấu tạo từ 4 lớp gồm lớp bề mặt phủ oxit nhôm chống trầy xước, lớp film vân gỗ tái tạo họa tiết tự nhiên, lớp cốt gỗ HDF và lớp đế cân bằng giúp chống ẩm từ nền nhà.

Cốt gỗ HDF của Robina được sản xuất từ nguyên liệu gỗ tự nhiên tại Malaysia, có khả năng kháng ẩm và chống mối mọt tốt nhờ đặc tính sinh học của gỗ nhiệt đới. Kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại, sản phẩm đạt độ ổn định cao, hạn chế cong vênh và có thể chịu nước trong thời gian dài. Một số dòng sản phẩm còn được nâng cấp với khả năng khóa nước bề mặt lên đến 72 giờ và chịu ngập nước nhiều ngày, phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Về thi công, Robina sử dụng hệ thống hèm khóa R-Lock kết hợp công nghệ phủ sáp VEPS (Vacuum Edge Protection System). Công nghệ này giúp lớp sáp thẩm thấu sâu vào các cạnh hèm, tăng độ kín khít khi lắp ghép, hạn chế nước xâm nhập và giảm thiểu tiếng kêu khi di chuyển. Nhờ đó, quá trình lắp đặt diễn ra nhanh chóng và đảm bảo độ ổn định lâu dài trong quá trình sử dụng.

Sàn gỗ Fortune

Sàn gỗ Fortune là dòng sàn gỗ công nghiệp được Hobi kết hợp nhập khẩu cốt gỗ Malaysia và thực hiện ép film, phay hèm tại nhà máy trong nước. Nhờ sử dụng cốt gỗ Malaysia, Fortune có độ ổn định cao, hạn chế cong vênh và co ngót trong điều kiện thời tiết thay đổi.

Đồng thời, việc kết hợp sản xuất trong nước giúp sản phẩm linh hoạt hơn về màu sắc và kiểu vân, phù hợp với thị hiếu người dùng Việt Nam. Bề mặt sàn đạt tiêu chuẩn chống trầy xước từ AC4 đến AC5, cho phép sử dụng tốt trong cả không gian gia đình và khu vực thương mại nhẹ.

Hệ thống hèm khóa của Fortune được thiết kế theo dạng click hiện đại, giúp các tấm ván liên kết chặt mà không cần sử dụng keo. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công mà còn thuận tiện trong việc tháo lắp hoặc thay thế khi cần thiết. Khả năng chống nước ở bề mặt và khe hèm cũng được cải thiện nhờ thiết kế tối ưu, giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng thực tế.

Các dòng sàn gỗ Robina, Fortune và Hobi Black hiện đang được phân phối chính hãng bởi Hobi Việt Nam. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu nội – ngoại thất, Hobi sở hữu hệ thống nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm đồng đều từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 1.500 đại lý trên toàn quốc. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch. Để được tư vấn chi tiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Hobi Việt Nam.

