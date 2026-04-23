Top 8 Shop nước hoa uy tín chính hãng giúp bạn yên tâm mua sắm

Giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, tìm được một cửa hàng nước hoa chính hãng phù hợp luôn là điều khiến nhiều người băn khoăn. Có người cần một shop nước hoa uy tín để mua mùi dùng hằng ngày, có người lại muốn tìm một địa chỉ mua nước hoa uy tín để chọn quà tặng hoặc bắt đầu xây dựng gu riêng. 8 cái tên dưới đây là những cửa hàng nước hoa đáng tham khảo, mỗi nơi mang một màu sắc khác nhau, nhưng nếu cần một shop nước hoa chính hãng dễ tiếp cận, giá tốt và mua sắm thuận tiện, The Perfumes vẫn là cái tên nổi bật hơn cả.

Cửa hàng nước hoa The Perfumes

The Perfumes là một trong những cửa hàng nước hoa nổi bật tại Hà Nội, chuyên cung cấp các dòng nước hoa chính hãng từ nhiều thương hiệu được yêu thích như nước hoa Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Narciso Rodriguez, Bvlgari, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier hay Burberry. Cửa hàng phù hợp với cả người mới bắt đầu tìm hiểu mùi hương lẫn những ai đã có gu riêng và muốn tìm thêm những lựa chọn mới cho bộ sưu tập cá nhân. Với lựa chọn phong phú cùng phong cách phục vụ chỉn chu, The Perfumes là địa chỉ mua nước hoa uy tín được nhiều người ưu tiên khi muốn tìm một shop nước hoa chính hãng tại Hà Nội.

Đội ngũ nhân viên tận tâm, tư vấn nhiệt tình

Có dịch vụ gói quà, hộp quà đẹp, phù hợp để tặng

Giao hàng nhanh trong nội thành và miễn phí ship toàn quốc

Mức giá thường tốt hơn mặt bằng chung khoảng 200.000–300.000 đồng

Có website để khách hàng dễ tìm hiểu trước về sản phẩm

Thông tin liên hệ The Perfumes

Website: https://theperfumes.vn/

Email: theperfumes.onlineshop@gmail.com

Hotline: 0869058393 (9:00-21:00)

Địa chỉ: 70 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cửa hàng nước hoa Paris’s Secret

Paris’s Secret là shop nước hoa phù hợp với những ai thích không gian mua sắm chỉn chu, thanh lịch và có gu rõ ràng. Cửa hàng có đủ lựa chọn cho cả nam lẫn nữ, đồng thời hợp với người đã bắt đầu hình thành phong cách riêng và muốn tìm thêm những mùi hương mang cá tính rõ hơn. So với mặt bằng chung, đây là cửa hàng nước hoa uy tín thiên về nhóm khách chấp nhận mức chi tiêu cao hơn để đổi lấy trải nghiệm chọn mùi có phần chọn lọc hơn.

Thông tin liên hệ Paris’s Secret

Địa chỉ: 28C P. Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Giờ mở cửa: 09h00 - 21h00 hàng ngày

Số điện thoại: 0912297373 & 0398255522

Facebook: Paris’s Secret

Shop nước hoa Rosa Perfume

Rosa Perfume là địa chỉ mua nước hoa được nhiều người biết đến khi muốn tìm một nơi có nhiều lựa chọn hơn, từ các dòng designer quen thuộc đến niche và nước hoa chiết. Cửa hàng này hợp với người thích thử nhiều phong cách mùi hương trước khi quyết định, đặc biệt là những ai muốn đi xa hơn khỏi nhóm mùi an toàn thường thấy. Với lượng sản phẩm khá phong phú, Rosa Perfume thường phù hợp với người sẵn sàng chi thêm để có nhiều lựa chọn hơn cho gu mùi cá nhân.

Thông tin liên hệ Rosa Perfume

Hotline: 0979 335 330 – 085 888 3968

Email: huatrungnam92@gmail.com

Địa chỉ: 70 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Shop nước hoa Orchard

Orchard là một cửa hàng nước hoa chính hãng theo mô hình hệ thống, phù hợp với người thích sự bài bản và muốn xem nhanh nhiều sản phẩm trong cùng một nơi. Tại đây có cả những dòng nước hoa phổ biến, quà tặng, mini size và nhiều lựa chọn mở rộng hơn, vì thế trải nghiệm mua sắm khá gọn và thuận tiện. Nếu đang tìm một shop nước hoa uy tín theo hướng dễ tham khảo, dễ chọn và phù hợp với nhiều nhu cầu mua sắm khác nhau, Orchard là cái tên rất đáng cân nhắc.

Thông tin liên hệ Orchard

Website: orchard.vn

Email: cskh@orchard.vn

Hotline: 028 888 999 42

Cửa hàng nước hoa Nam Perfume

Nam Perfume là cái tên quen thuộc với nhiều người mua nước hoa tại TP.HCM nhờ lượng sản phẩm khá đa dạng và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu mua sắm khác nhau. Đây là shop nước hoa hợp với người muốn tham khảo nhanh nhiều nhóm mùi trong cùng một điểm đến, từ các dòng dễ dùng hằng ngày đến những lựa chọn có cá tính rõ hơn. Với những ai đã có ngân sách khá rõ và muốn tìm một cửa hàng nước hoa nhiều lựa chọn để ghé thử trực tiếp, Nam Perfume là địa chỉ đáng tham khảo.

Thông tin liên hệ Nam Perfume

Địa chỉ: 420/6 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 0129 (9:00 - 21:00)

Cửa hàng nước hoa Missi Perfume

Missi Perfume phù hợp với người thích chọn nước hoa theo cách kỹ hơn một chút, nhất là khi muốn tìm hiểu sâu hơn về mùi hương trước khi mua. Cửa hàng mang màu sắc khá riêng, hợp với nhóm khách yêu nước hoa và muốn có thêm cảm hứng trong quá trình chọn mùi. Đây là một địa chỉ mua nước hoa uy tín dành cho người sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để tìm những lựa chọn được chọn lọc kỹ và có màu sắc rõ hơn.

Thông tin liên hệ Missi Perfume

Địa chỉ: Tầng trệt Tòa nhà 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, Q.3, TP.HCM

Hotline: 0908835869

Email: missiperfume@gmail.com

Shop nước hoa KinPerfume - SexyScent

KinPerfume - SexyScent mang màu sắc trẻ, hiện đại và khá hợp với người thích những shop nước hoa có nhịp mua sắm nhanh, rõ và bắt mắt. Cửa hàng này phù hợp với nhóm khách yêu sự thời thượng, thích cập nhật những mùi hương đang được quan tâm và muốn tìm thêm các lựa chọn có cá tính nổi bật hơn. Một số dòng tại đây cũng thiên về nhóm giá nhỉnh hơn, nên KinPerfume thường hợp với người đã có ngân sách tương đối rõ khi đi tìm một cửa hàng nước hoa uy tín.

Thông tin liên hệ KinPerfume - SexyScent

Địa chỉ: 118 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Giờ mở cửa: 09h00 - 20h00 Từ Thứ hai - Chủ nhật

Số điện thoại: 0973939333

Facebook: KinPerfume - SexyScent

Shop nước hoa D2perfume - Nước hoa Pháp

D2perfume - Nước hoa Pháp là địa chỉ phù hợp với người yêu những mùi hương mang sắc thái thanh lịch, trưởng thành và có gu rõ hơn. Cửa hàng dễ tạo thiện cảm với nhóm khách đã bắt đầu có sở thích riêng về nước hoa và muốn tìm những lựa chọn mang màu sắc đậm hơn một chút. Đây cũng là shop nước hoa chính hãng hợp với người đã xác định khá rõ phong cách mình muốn theo đuổi và chấp nhận mức chi tiêu cao hơn ở một số dòng sản phẩm.

Thông tin liên hệ D2perfume - Nước hoa Pháp

Địa chỉ: 209 P. Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Giờ mở cửa: Luôn mở cửa

Số điện thoại: 0938076888

Facebook: D2perfume - Nước hoa Pháp