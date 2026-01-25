Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá hàng loạt vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu, nhiều vụ lượng pháo lậu lên đến hàng tấn. Đáng chú ý, trên thị trường “ngầm” xuất hiện các loại pháo nổ mới nhập lậu với mẫu mã đa dạng, sức công phá lớn và hình thức bắt mắt dễ thu hút người mua.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hường về hành vi buôn bán hơn 132kg pháo nổ. Đây là vụ án buôn bán hàng cấm là pháo nổ thứ 3 do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện. Tại hai vụ khác, cơ quan chức năng thu giữ 293kg pháo, đồng thời khởi tố hai đối tượng.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Tổ công tác Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang Văn Thị Phương Liên và Nguyễn Thị Mỹ Hương đang thực hiện hành vi buôn bán trái phép pháo nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 201 hộp pháo nổ các loại khoảng 342,5kg.

Thiếu tá Bùi Quang Hưng, Đội trưởng Đội 3 (PC 06, Công an Thành phố Hà Nội) cho biết: Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 18 vụ, bắt 33 đối tượng, thu giữ 688kg pháo nổ. Phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng, tinh vi. Trước đây, các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán tại thị trường Việt Nam thì nay có xu hướng tổ chức sản xuất ngay địa bàn nội địa.

Điển hình, cuối tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Phú Đại (Hà Nội) cầm đầu đường dây, chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trong cả nước. Tại tỉnh Nghệ An, cơ quan công an đã làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo của Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Việc các đối tượng lại móc nối để mua bán, vận chuyển pháo lậu đến các điểm tập kết và phân phối, bán lẻ cho những người có nhu cầu để kiếm lời... tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đa số các vụ buôn lậu pháo nổ hiện nay được mua bán trên không gian mạng chứ không giao dịch trực tiếp như trước.

Khi tìm được người mua pháo, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc thanh toán qua các tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chuyển pháo bằng hình thức gửi xe khách, chuyển phát nhanh. Đối với những khách hàng mua với số lượng lớn, các đối tượng trực tiếp dùng xe ô-tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.

Điển hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan nhiều đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước, thu giữ hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại và 39,2kg pháo nổ tự chế. Các đối tượng trong đường dây hầu như không quen biết nhau, không trao đổi trực tiếp, mà chỉ liên hệ thông qua các ứng dụng mạng xã hội, qua các hội nhóm, sử dụng Facebook, Telegram, Zalo để tìm kiếm người mua pháo.

Ngày 5/1 mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định tống đạt khởi tố 3 vụ, 5 bị can về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 350kg pháo nổ. Trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Công (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) thu giữ 153kg pháo nổ.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh chuyên vận chuyển hàng từ miền bắc vào miền nam, đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thành Công đã móc nối với số đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác đặt mua pháo, đưa về bán kiếm lời.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn nạn mua bán pháo lậu, phòng tránh tình trạng cháy nổ nhất là trong dịp Tết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thẩm lậu pháo trái phép vào Việt Nam qua các tuyến biên giới.

Đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo, sản xuất pháo trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, chế tạo, sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa của các doanh nghiệp sản xuất pháo hoa, bảo đảm an ninh, an toàn từ khâu sản xuất đến khâu cung ứng sản phẩm ra thị trường theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân.

