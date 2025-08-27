Trăn trở chất lượng điện sinh hoạt ở vùng cao

Đưa “ánh sáng” về với các bản làng vùng cao là nhiệm vụ quan trọng góp phần mở ra cơ hội phát triển KT-XH, từng bước xóa đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Từ những khó khăn về địa hình cách trở, dân cư phân bố không đồng đều và nguồn lực hạn chế... chất lượng điện sinh hoạt ở các xã vùng cao vẫn là nỗi trăn trở của ngành điện và chính quyền địa phương.

Nỗi lo điện yếu giờ cao điểm

Tại xã vùng cao Ngọc Sơn có địa hình cách trở, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Theo rà soát, toàn xã hiện có gần 2.000 hộ dân sinh sống tại 16 xóm trên địa bàn. Thực trạng điện sinh hoạt yếu vào giờ cao điểm đã và đang diễn ra tại 5 xóm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng điện, đời sống sinh hoạt của 179 hộ dân. Theo đó trong các khung giờ cao điểm, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao nên thường xuyên xảy ra tình trạng điện yếu, một số thiết bị điện tiêu tốn điện năng hoạt động không hiệu quả.

Tình trạng điện yếu vào giờ cao điểm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình anh Bùi Văn Lâm ở xóm Hầu, xã Ngọc Sơn

Tại cơ sở sản xuất nhôm kính của gia đình anh Bùi Văn Lâm ở xóm Hầu, tình trạng điện yếu, chập chờn cũng thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm ít nhiều đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình. Anh Lâm chia sẻ: “Với nhiều thiết bị làm việc tiêu tốn điện nặng như máy cắt, máy hàn... nên vào khung giờ cao điểm hoạt động không hiệu quả. Đặc biệt đối với những công trình thi công tại các xóm, nguồn điện không đủ để chạy máy. Thực tế đó đã ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình tôi”.

Sử dụng que chống kéo điện lưới về nhà sử dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các hộ dân

Thực trạng điện sinh hoạt yếu vào giờ cao điểm cũng diễn ra tại các xóm vùng cao của xã Mường Thàng. Tại xóm Quà có gần 90 hộ dân thì có trên 20 hộ khó khăn gặp phải tình trạng điện yếu vào giờ cao điểm. Khảo sát thực tế cho thấy đây là các cô hộ dân sinh sống xa trạm biến áp, cách chừng khoảng 2-3 km. Vào các khung giờ cao điểm trong ngày khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc dẫn tới điện yếu. Thực trạng này đã diễn ra từ lâu và các hộ dân phải cố gắng khắc phục, lựa chọn thời gian phù hợp để sử dụng các thiết bị hao tốn điện năng.

Anh Bùi Văn Lý - Trưởng xóm Quà cho biết: “Tình trạng điện yếu đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Cơm nấu không chín, các thiết bị điện tử dễ bị chập cháy do nguồn điện không ổn định. Chính vì vậy, người dân mong muốn ngành điện quan tâm, xem xét có những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn điện sinh hoạt cho bà con Nhân dân”.

Có thể nói việc cấp điện cho các xã vùng cao luôn là một bài toán khó do địa hình phức tạp, hiểm trở, hệ thống đường giao thông đi lại khó khăn. Do đó việc vận chuyển vật tư, tổ chức thi công không thuận tiện. Dân cư lại sống rải rác, thưa thớt đặc biệt là các hộ dân sinh sống du canh du cư nên chi phí đầu tư cho mỗi hộ rất cao, trong khi nguồn lực thì lại có hạn. Ngoài ra, thời tiết ở vùng cao thường khắc nghiệt, mùa mưa bão hay xảy ra sạt lở, đổ cột, đứt dây, gây gián đoạn cung cấp điện.

Chung tay thắp sáng vùng cao

Theo rà soát thực tế cho thấy, hiện nay các xã còn khó khăn về điện sinh hoạt chủ yếu ở vùng cao thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ), cụ thể tại các xã: Ngọc Sơn, Vân Sơn, Pà Cò, Mường Thàng...

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện cho các địa phương nói chung, các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, thời gian qua, ngành điện đã phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện đầu tư, xây dựng mới và cải tạo gần 400 km đường dây hạ thế. Chú trọng đến việc nâng cấp mới các trạm biến áp, cải tạo lưới điện hạ áp với mục tiêu ổn định cấp điện, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Đội quản lý điện lực khu vực Mai Châu tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình tại xã Pà Cò sử dụng điện an toàn, hiệu quả

Chính quyền địa phương đã tăng cường công tác phối hợp với ngành điện quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng điện sinh hoạt cho bà con Nhân dân tại các xã vùng cao. Theo đó, ngành điện đã thống kê, rà soát các khu vực khó khăn về điện sinh hoạt, đặc biệt đối với các hộ dân sinh sống ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Trong đó tập trung việc thay dây dẫn có tiết diện nhỏ bằng dây lớn hơn, thay thế các cột điện cũ, cột tạm sử dụng tre nứa không đảm bảo an toàn vận hành, xây mới các trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân.

Cùng với đó, Điện lực phụ trách các khu vực thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Mục tiêu là không chỉ mang điện về đến tận thôn bản, mà còn giúp bà con sử dụng điện hiệu quả, phục vụ tốt cho sinh hoạt và sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ: Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng điện sinh hoạt, Điện lực Phú Thọ đã xác định một số giải pháp trọng tâm là tiếp tục mở rộng, củng cố, xây dựng và cải tạo lưới điện. Chú trọng quan tâm đến những khu vực còn khó khăn, thường xuyên mất điện hoặc điện áp không đảm để phục vụ sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân.

Song song với đó, ngành điện cũng đang từng bước ứng dụng các công nghệ mới, tự động hóa trong vận hành nhằm tăng độ tin cậy cung cấp điện. Huy động các nguồn lực để bố trí nguồn vốn đầu tư mở rộng hệ thống lưới điện. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng điện sinh hoạt tại các xã vùng cao, giúp người dân được sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả".

Đức Anh