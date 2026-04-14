Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Nhằm nâng cao kỹ năng sống và ý thức tự bảo vệ bản thân cho học sinh, ngày 13/4, Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chuyên đề “Phòng chống tai nạn đuối nước”.

Tại chương trình, học sinh Trường THCS Phúc Yên được trang bị nhiều kiến thức thiết thực như nhận diện nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến đuối nước; cách phát hiện các tình huống nguy hiểm thường gặp trong thực tế. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp sự cố, đặc biệt là nguyên tắc an toàn “không tự ý cứu người khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn”.

Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Chuyên đề “Phòng chống tai nạn đuối nước” được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, trực quan.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, hoạt động còn được tổ chức sinh động thông qua các tình huống thực tế, trò chơi tương tác và phần hỏi, đáp sôi nổi. Qua đó, học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước.

Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Giáo viên, Ban tổ chức hướng dẫn học sinh các nguyên tắc an toàn khi gặp sự cố dưới nước.

Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Các em học sinh tích cực tham gia trò chơi, tình huống giả định để nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn.

Chương trình ngoại khóa góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, giúp học sinh tự tin hơn trong cuộc sống và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Thu Thủy - Kim Liên


Thu Thủy - Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THCS Học sinh Phòng chống đuối nước Tai nạn đuối nước Kỹ năng sống trang bị kỹ năng hoạt động ngoại khóa Đề phòng Bảo vệ Kiến thức
