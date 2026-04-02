Trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vân Phú

Chiều 2/4, tại Trường Tiểu học Vân Phú, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn phường Vân Phú.

Lãnh đạo phường Vân Phú và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ nhận biểu trưng của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Tại chương trình, đơn vị tài trợ đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 50 em học sinh đang theo học tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhấn mạnh, việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn luôn là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với thế hệ tương lai. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo phường Vân Phú và đơn vị tài trợ trao học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn có giá trị động viên tinh thần sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em học sinh vượt lên hoàn cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng học tập. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Lê Minh