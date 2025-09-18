Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao 572 suất quà cho học sinh dịp năm học mới

Dịp khai giảng năm học 2025-2026, xã Lạc Lương đã vận động được 285,4 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong, ngoài xã để trao 572 suất quà và học bổng cho học sinh.

Trong đó, trao 320 suất quà, trị giá 200 nghìn đồng/học sinh; 225 suất học bổng, trị giá 500 nghìn đồng/học sinh; 27 em được nhận đỡ đầu với số tiền từ 1 - 2 triệu đồng/học sinh.

Trao 572 suất quà cho học sinh dịp năm học mới

Chủ tịch UBND xã Lạc Lương trao học bổng cho các học sinh trường TH&THCS Bảo Hiệu.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Những phần quà và học bổng được trao không chỉ góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình học sinh, mà còn khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Xuân Thiên (Xã Lạc Lương)


Xuân Thiên (Xã Lạc Lương)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh quà Học bổng Doanh nghiệp Khai giảng Triệu Nhân dân Chia sẻ khó khăn Học tập Chính quyền
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
2025-09-20 07:18:00

baophutho.vn Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh của địa phương, tỉnh Phú...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long