Trao 572 suất quà cho học sinh dịp năm học mới

Dịp khai giảng năm học 2025-2026, xã Lạc Lương đã vận động được 285,4 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong, ngoài xã để trao 572 suất quà và học bổng cho học sinh.

Trong đó, trao 320 suất quà, trị giá 200 nghìn đồng/học sinh; 225 suất học bổng, trị giá 500 nghìn đồng/học sinh; 27 em được nhận đỡ đầu với số tiền từ 1 - 2 triệu đồng/học sinh.

Chủ tịch UBND xã Lạc Lương trao học bổng cho các học sinh trường TH&THCS Bảo Hiệu.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Những phần quà và học bổng được trao không chỉ góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình học sinh, mà còn khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Xuân Thiên (Xã Lạc Lương)