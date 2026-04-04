Trao đổi công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Ngày 4/4, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Thoong Sạ Mảy Súc Pạ Sợt - Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Lào và đồng chí Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự buổi làm việc có đồng chí: Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; cùng đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bùi Văn Mai đã báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thời gian qua. Hai bên tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự; công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; công tác dân vận; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, duy trì tốt các hoạt động kết nghĩa, trao đổi, tọa đàm với Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà (Lào). Năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp, giao lưu, trao đổi với 5 đoàn cán bộ của Quân đội Nhân dân Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt, thắm tình đồng chí giữa hai bên.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà lưu niệm - biểu tượng trống đồng cho lãnh đạo Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào.

Đoàn công tác Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, đồng chí chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức điều hành tác chiến và xây dựng lực lượng phù hợp với đặc điểm tình hình của đất nước.

Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào chụp ảnh chung với lãnh đạo, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Buổi làm việc là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Qua đó, tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Văn Khải - Huy Thắng