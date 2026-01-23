Trao quà Tết Bính Ngọ, khánh thành công trình Trường Tiểu học Trạm Thản

Chiều 22/1, xã Trạm Thản phối hợp với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí, Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ, tổ chức trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng các gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn và cắt băng khánh thành công trình: Xây dựng khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị Trường Tiểu học Trạm Thản.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Xây dựng khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị Trường Tiểu học Trạm Thản”.

Trong chương trình, các đơn vị đã trao tặng 360 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị hỗ trợ 150 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa khu 1, xã Trạm Thản và ủng hộ Quỹ khuyến học xã với số tiền 150 triệu đồng.

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã cắt băng khánh thành công trình: Xây dựng khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị Trường Tiểu học Trạm Thản.

Đại diện nhà tài trợ trao hỗ trợ Quỹ khuyến học xã.

Các đơn vị trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tình cảm của cán bộ, người lao động Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ đối với Nhân dân địa phương và sự nghiệp giáo dục xã Trạm Thản.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời hỗ trợ, động viên, qua đó thêm động lực tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tạo điều kiện để thầy và trò Trường Tiểu học Trạm Thản nâng cao chất lượng dạy và học.

Thu Hà