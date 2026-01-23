Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao quà Tết Bính Ngọ, khánh thành công trình Trường Tiểu học Trạm Thản

Chiều 22/1, xã Trạm Thản phối hợp với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí, Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ, tổ chức trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng các gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn và cắt băng khánh thành công trình: Xây dựng khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị Trường Tiểu học Trạm Thản.

Trao quà Tết Bính Ngọ, khánh thành công trình Trường Tiểu học Trạm Thản

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Xây dựng khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị Trường Tiểu học Trạm Thản”.

Trong chương trình, các đơn vị đã trao tặng 360 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị hỗ trợ 150 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa khu 1, xã Trạm Thản và ủng hộ Quỹ khuyến học xã với số tiền 150 triệu đồng.

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã cắt băng khánh thành công trình: Xây dựng khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị Trường Tiểu học Trạm Thản.

Trao quà Tết Bính Ngọ, khánh thành công trình Trường Tiểu học Trạm Thản

Đại diện nhà tài trợ trao hỗ trợ Quỹ khuyến học xã.

Trao quà Tết Bính Ngọ, khánh thành công trình Trường Tiểu học Trạm Thản

Các đơn vị trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tình cảm của cán bộ, người lao động Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ đối với Nhân dân địa phương và sự nghiệp giáo dục xã Trạm Thản.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời hỗ trợ, động viên, qua đó thêm động lực tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tạo điều kiện để thầy và trò Trường Tiểu học Trạm Thản nâng cao chất lượng dạy và học.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng xã Trạm Thản Khánh thành Trao quà tết Công ty Hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học Khai thác dầu khí Trường học Tài trợ gói hỗ trợ an sinh xã hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”
2026-01-23 17:04:00

baophutho.vn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động là một trong những phong trào lớn mang ý nghĩa giáo dục nhằm tạo...

Tết ấm từ sự sẻ chia

Tết ấm từ sự sẻ chia
2026-01-23 10:38:00

baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long