Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thung Nai

Sáng 26/6, tại xã Thung Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự chương trình có ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Phú Thọ - đơn vị tài trợ; lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo xã Thung Nai; đại diện các nhà trường và học sinh, phụ huynh.

Ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, đại diện Ngân hàng SHB chi nhánh Phú Thọ trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thung Nai.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 59 chiếc xe đạp cho học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; tổng trị giá quà tặng gần 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Ngân hàng SHB tài trợ thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, nhằm hỗ trợ các em có thêm điều kiện thuận lợi đến trường.

Phát biểu tại chương trình, các đại biểu đánh giá cao sự đồng hành của Ngân hàng SHB chi nhánh Phú Thọ trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong muốn các em học sinh sử dụng hiệu quả món quà được trao tặng, tiếp tục phấn đấu học tập tốt, rèn luyện đạo đức, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Những chiếc xe đạp được trao tặng mang lại niềm vui cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thung Nai.

Lãnh đạo xã Thung Nai và đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

Đây là sự hỗ trợ thiết thực dành cho các em học sinh thuộc diện yếu thế, góp phần giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển và động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đối với trẻ em yếu thế. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng