Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5491 ngày 28/9/2025 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - 4/10” năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Đinh Hòa

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người dân trong PCCC và CNCH được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Luật PCCC và CNCH cùng các văn bản hướng dẫn; rà soát, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Công tác tuyên truyền được nhấn mạnh với nhiều hình thức phong phú: treo băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 30/9 đến 10/10; phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư.

UBND tỉnh cũng khuyến khích tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”... vận động mỗi gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát hiểm, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các lực lượng phát động phong trào toàn dân PCCC và CNCH, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì và mở rộng các trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH; kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở karaoke, bar, vũ trường, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng dễ cháy. Đồng thời, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 với sự tham gia của nhiều lực lượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

UBND tỉnh cũng giao các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra điều kiện PCCC tại các dự án, công trình; xem xét chặt chẽ yếu tố an toàn PCCC khi cấp phép xây dựng, cải tạo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được đề nghị vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật PCCC và CNCH, tích cực tham gia các phong trào toàn dân PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng thời giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

