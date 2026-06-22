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Triển khai mô hình luân canh “Một vụ lúa, một vụ cá” tại xã Lâm Thao

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2026, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lâm Thao đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hội Nông dân xã và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và điện năng Thạch Sơn triển khai thả cá giống, thực hiện chuyển đổi diện tích ruộng sâu trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi luân canh một vụ lúa - một vụ cá.

Trước khi thả, khu vực nuôi đã được vệ sinh, cải tạo bảo đảm các điều kiện về môi trường. Thời điểm thả cá được lựa chọn phù hợp với điều kiện thời tiết, tạo thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Mô hình một vụ lúa - một vụ cá được đánh giá là hướng đi phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả diện tích đất trũng thường xuyên gặp khó khăn trong sản xuất lúa.

Triển khai mô hình luân canh “Một vụ lúa, một vụ cá” tại xã Lâm Thao

Việc kết hợp giữa trồng lúa và nuôi cá giúp tạo thêm nguồn thu nhập cho người sản xuất, góp phần cải tạo môi trường đồng ruộng, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.

Cá nuôi trong ruộng lúa có khả năng tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, đồng thời giúp hạn chế sâu bệnh, cỏ dại và làm tơi xốp đất. Ngược lại, ruộng lúa cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho cá, giúp giảm chi phí chăn nuôi. Việc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất trong canh tác cũng góp phần tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường.

Việc kết hợp giữa trồng lúa và nuôi cá không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người sản xuất mà còn góp phần cải tạo môi trường đồng ruộng. Trong thời gian tới, xã Lâm Thao sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả mô hình để nhân rộng tại các khu vực có điều kiện phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lâm Thao Mô hình Sản xuất Môi trường Xây dựng nông thôn mới xã Thạch Sơn Thuốc bảo vệ thực vật Hiệu quả Nông nghiệp Phát triển kinh tế
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