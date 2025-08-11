Triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD Mỹ

{title}
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên Quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bản đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.
Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố đối tượng có liên quan.
Theo Công an tỉnh, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế họp bàn phá án.
Ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc tiền Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.
Nguyễn Văn Hạ đối tượng cầm đầu vụ án tại cơ quan điều tra.
Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập, sinh năm 1983, trú tại 161/1 Cộng Hòa, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh và nhiều đối khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD Mỹ.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290- BLHS. Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: Tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện nay, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh cũng khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
