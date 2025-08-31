Trở lại Yên Kỳ

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Kỳ không chỉ là nơi đặt trụ sở của Chiến khu 10 mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và nhiều cơ quan Trung ương. Đây cũng là nơi dừng chân của lớp văn nghệ sĩ kháng chiến và là địa điểm tổ chức Đại hội văn nghệ toàn quốc đầu tiên...

Xã Yên Kỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Yên Kỳ, Phương Viên, Hương Xạ. Đây là xã đầu tiên của huyện Hạ Hoà (cũ) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Ngược dòng thời gian, cách đây 79 năm, vào tháng 10 năm 1946, Chiến khu 10 được thành lập, trong đó, huyện Hạ Hoà (cũ) gồm 6 xã: Hạ Hoà, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Đan Thượng, Văn Lang, Hiền Lương được chọn làm nơi đóng quân của Uỷ ban Kháng chiến và Bộ CHQS của khu.

Bia kỷ niệm truyền thống nơi Tỉnh ủy đặt trụ sở làm việc thời kỳ 1948-1954 tại xã Yên Kỳ.

Tại Yên Kỳ, nơi đây được chọn là địa điểm đặt trụ sở của Tỉnh ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và nhiều cơ quan Trung ương. Các cơ quan, kho tàng của tỉnh được đóng rải rác trong các nhà dân, chủ yếu ở thôn Giộc Phát.

Nhân dân địa phương đã tự nguyện làm lán trại trong rừng để nhường nhà cho cán bộ, bộ đội ở, thường xuyên đóng góp lương thực, thực phẩm, phương tiện phục vụ chiến đấu và bảo toàn bí mật cho các cơ quan dân sự và quân sự. Để ghi lại truyền thống cách mạng, tháng 8/2003, Bia kỷ niệm truyền thống nơi Tỉnh ủy đặt trụ sở làm việc thời kỳ 1948-1954 đã được xây dựng tại Yên Kỳ.

Nơi đây cũng trở thành địa điểm để các thế hệ cán bộ, công chức trong khối các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy ôn lại truyền thống, lòng tự hào, trách nhiệm trong công việc cũng trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Không chỉ vậy, Yên Kỳ còn là nơi dừng chân của lớp văn nghệ sỹ trong thời kỳ đầu của “nhận đường” khi họ quyết tâm đi theo kháng chiến và mang ngòi bút phục vụ Nhân dân. Vào các ngày 23, 24, 25/7/1948 tại khu 1, xã Yên Kỳ có 80 văn nghệ sỹ cả nước về dự Đại hội văn nghệ toàn quốc đầu tiên.

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, năm 2002, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho xã Yên Kỳ.

Yên Kỳ là xã có diện tích trồng chè lớn nhất trong tỉnh với khoảng 650ha

Kế thừa giá trị lịch sử ấy, những năm qua, cán bộ, Nhân dân Yên Kỳ đã không ngừng vượt khó, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.824 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trên địa bàn 5 năm là 159,340 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 đạt 20,7 tỷ đồng, đứng thứ 2/6 xã của huyện Hạ Hoà cũ (sau xã Hạ Hoà).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 51,9 triệu đồng/ người/ năm, bằng 103,8% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Xã Yên Kỳ (cũ), Hương Xạ (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phương Viên (cũ) đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện nay có 26/27 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 90,5%. Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân 5 năm đạt 93,73%.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ thăm, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy chè Khánh Hoà, Công ty TNHH Một thành viên Chè Phú Bền được xây dựng tại khu 4, xã Yên Kỳ

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Kỳ cho biết: Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Yên Kỳ đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện. Cụ thể, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%. Số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 138,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 5%. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 6.700 tỷ đồng.

Tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là 54 doanh nghiệp. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều...

Để thực hiện những mục tiêu ấy, Đảng bộ xã Yên Kỳ xác định khâu đột phá là: “Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Cùng các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; quyết liệt thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm lo đời sống văn hoá ngay từ các khu dân cư; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững...

Có thể thấy, dù thời gian đã trôi xa, những dấu vết lịch sử của vùng căn cứ kháng chiến cũng dần đổi thay nhưng tinh thần, ý chí và tình cảm của người dân nơi đây với Đảng, với cách mạng không hề thay đổi. Yên Kỳ hôm nay đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt, tâm thế và trọng trách lớn lao hơn nhưng bộ mặt của một vùng quê đổi mới từ đó cũng dần hiện hữu, ngày càng khang trang, giàu đẹp và văn minh hơn.

Vĩnh Hà