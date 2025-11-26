Trong nguy nan, càng phải cảnh giác với “phán bừa”

Đi dự đám cưới con người bạn trong làng, ông Hoan rất bức xúc khi 3 người ngồi cùng bàn cứ oang oang phê phán chính quyền và lực lượng cứu hộ, cứu nạn bỏ mặc dân vùng lũ ở các tỉnh Trung Bộ trong lúc nguy nan. Ông Hoan hỏi bằng chứng thì họ giơ điện thoại ra và bảo: “Trên mạng xã hội người ta đăng video clip và bảo rằng chỉ có dân tự cứu dân đây”.

Thấy mấy người này không hiểu thực tế, bị thông tin sai lệch trên mạng xã hội “dắt mũi”, ông Hoan mở điện thoại của mình ra và bảo:

- Các anh vào những trang báo chính thống mà xem rất nhiều tin, bài, hình ảnh về lực lượng vũ trang và các cấp chính quyền ngày đêm làm công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi tiếp tế, bố trí nơi ở tạm. Nhiều người nghiện mạng xã hội, thích vào những trang đăng thông tin “lạ” và nó cứ hiện ra những tin tiêu cực, không đúng thực tế nên dễ bị mắc lừa những đối tượng cố tình thông tin sai nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thử hỏi, nếu chính quyền và các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng vũ trang không cứu dân, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn thì thiệt hại sẽ lớn đến mức nào?

Tổ bay Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) bay tiếp tế đồng bào vùng lũ Cao Bằng. Ảnh: Tuấn Huy

- Nhưng báo chí thì... chỉ nói một chiều, “có ít xít ra nhiều”...

Nghe câu “lý sự cùn” này, mặt ông Hoan đỏ gay nhưng ông cố kiềm chế để hạ giọng xuống:

- Thời buổi thông tin toàn cầu này mà báo chí phản ánh không đúng thì nhân dân tẩy chay, phản đối, thậm chí kiện cáo ngay chứ “có ít xít ra nhiều” được à? Những việc mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và các cấp chính quyền, toàn hệ thống chính trị triển khai cứu hộ, cứu nạn, sơ tán, cứu trợ nhân dân rất khẩn trương, đều có số lượng, công việc, địa chỉ cụ thể... Như thế lại không đáng tin bằng những câu chữ mập mờ, hô hào, không có bằng chứng trên mạng xã hội hay sao?

- Bằng chứng là trên mạng có người bảo Quân đội đầy máy bay trực thăng nhưng chỉ phục vụ bay diễu binh, lúc dân vùng lũ cần cứu nạn khẩn cấp thì chẳng thấy, hôm sau mới bay cứu trợ, thả hàng...

- Đấy mà là bằng chứng à? Đối tượng tung tin này đã lừa được nhiều người thiếu hiểu biết về việc bay cứu nạn của trực thăng. Đợt mưa lũ lịch sử này, tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk bị ngập nặng nhất, nhưng tình huống nguy cấp, lũ dâng nhanh vào đêm tối; thời tiết ngày hôm sau vẫn rất xấu vì mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế nên nếu dùng trực thăng bay cứu nạn thì nguy cơ mất an toàn cao và không hiệu quả. Về mặt kỹ thuật bay, để treo hay hạ xuống từng mái nhà, trực thăng cần không gian thoáng; còn ở khu dân cư đông đúc thì nhiều cây cối, dây điện, gió mạnh từ cánh quạt có thể cuốn theo tôn, cành cây, rác..., thậm chí cuốn bay cả người đang trên mái nhà, nguy hiểm cho cả tổ bay và người dân. Chưa kể, mỗi lượt tời chỉ đưa được 1-2 người, trong khi thời gian tiếp cận từng ngôi nhà rất lâu và người già, trẻ nhỏ rất khó leo dây cứu hộ. Do đó, trực thăng chủ yếu dùng để trinh sát, tiếp tế, vận chuyển y tế và cứu hộ ở vùng núi hoặc khu vực bị chia cắt, còn việc cứu người trong khu dân cư dựa vào lực lượng tại chỗ, dùng xuồng, ca nô đến từng nhà. Thực tế, lực lượng tại chỗ của các địa phương và Quân đội, Công an, người dân đã nỗ lực cứu rất nhiều người. Những lúc điều kiện cho phép bay cứu nạn an toàn, hiệu quả thì Quân đội đã lệnh cho trực thăng làm nhiệm vụ ngay.

Nghe ông Hoan nói có lý, những người ngồi cùng bàn với ông đều gật gù, bày tỏ thán phục: “Sao bác nắm chắc như chuyên gia thế?”.

- Tôi biết rõ là nhờ con tôi là phóng viên đang tác nghiệp ở vùng lũ đấy! Hôm thấy một số thông tin tiêu cực trên mạng xã hội như các anh vừa nói, tôi gọi điện hỏi và được nó trả lời rõ ràng. Nó còn dặn là càng trong những lúc nguy nan thì càng phải cảnh giác với những thông tin thất thiệt, tránh “phán bừa” để không ảnh hưởng xấu tới công việc và xúc phạm các lực lượng đang gắng sức giúp dân qua cơn hoạn nạn.

Nguồn qdnd.vn