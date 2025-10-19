Trung Quốc: Số người dùng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh tăng gấp đôi trong 6 tháng

AI tạo sinh được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung, hỗ trợ văn phòng..., sử dụng nhiều nhất là nhóm người dùng trẻ, trung niên và có trình độ học vấn cao.

Trẻ em đang trải nghiệm các thiết bị giảng dạy thông minh. (Ảnh tư liệu: globaltimes.cn)

Theo một báo cáo được công bố ngày 18/10 của Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), tính đến tháng 6/2025, Trung Quốc có 515 triệu người dùng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh, tăng gấp đôi chỉ trong vòng sáu tháng.

Báo cáo của CNNIC cho biết con số trên đã tăng 266 triệu người so với tháng 12/2024, đưa tỷ lệ người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc lên 36,5%.

Báo cáo cho hay, AI tạo sinh đang dần tỷ lệ người dùng vào cuộc sống hàng ngày của người dân trên khắp Trung Quốc, trong đó sử dụng nhiều nhất là nhóm người dùng trẻ, trung niên và có trình độ học vấn cao.

Nhóm người dùng dưới 40 tuổi chiếm 74,6% tổng số người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc, và 37,5% trong số đó có bằng cao đẳng trở lên.

Báo cáo ghi nhận rằng các mô hình AI tạo sinh do Trung Quốc phát triển đã trở nên phổ biến rộng rãi với người dùng trong nước. AI tạo sinh đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung, hỗ trợ văn phòng và các thiết bị thông minh.

Theo báo cáo, công nghệ này cũng đang được tích cực khai thác trong các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, chế tạo công nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Báo cáo cũng lưu ý rằng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực AI toàn cầu đã gia tăng ổn định.

Tính đến tháng 4/2025, Trung Quốc đã nộp 1,576 triệu đơn cấp bằng sáng chế liên quan đến AI, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên toàn cầu (38,58%).

Giám đốc CNNIC, ông Liu Yulin, cho rằng AI đã phát triển từ một khái niệm trong phòng thí nghiệm thành một dịch vụ hoàn thiện, hỗ trợ hàng trăm triệu người dùng.

Ông nói thêm rằng sự gia tăng đột biến của lượng người dùng AI tạo sinh cho thấy một sự chuyển dịch từ giai đoạn dùng thử sang ứng dụng hàng ngày trên cả nước.

Báo cáo này đã được công bố tại Hội nghị Tài nguyên Cơ sở hạ tầng Internet Trung Quốc năm 2025, diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 18/10.

Nguồn TTXVN