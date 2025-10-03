Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tổ chức vui Tết Trung thu

{title}
Hòa chung không khí rộn ràng của Tết Trung thu năm 2025, tối ngày 3/10, Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Khê đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu 2025” cho hơn 300 cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị.
Ban tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.
Đêm hội đã diễn ra với các tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống Tết Trung thu cổ truyền như: Múa lân, phá cỗ. Đặc biệt, Ban tổ chức đã chuẩn bị những phần quà ý nghĩa trao tặng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nhằm khích lệ tinh thần học tập và động viên các cháu nhân dịp Trung thu.
Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của đơn vị đến đời sống tinh thần của con em cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho các cháu có một sân chơi lành mạnh, bổ ích.
Trình diễn múa lân cổ truyền tại chương trình vui Tết Trung thu
Chương trình vui Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình cán bộ, viên chức trong đơn vị.
Hiền Mai
