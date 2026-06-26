Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch

Mặc dù trang thiết bị y tế mới đạt hơn 30% theo định mức và việc thu hút đội ngũ bác sĩ chuyên sâu chưa được như mong muốn, nhưng Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo có quy mô 150 giường bệnh, với 1 dãy nhà 5 tầng, 1 dãy nhà 2 tầng, chia làm 17 khoa, phòng chức năng, bao gồm Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù.

Hiện nay, Trung tâm có 171 cán bộ, viên chức (74 lao động hợp đồng). Trong đó, có 51 bác sĩ (18 bác sĩ trình độ trên đại học), còn lại là chuyên môn khác được bố trí hợp lý chuyên ngành đào tạo tại các khoa, phòng. Đây là nỗ lực lớn của đơn vị trong đào tạo, thu hút bác sĩ về làm việc.

Trung tâm có nhiệm vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cho người dân thuộc huyện Tam Đảo cũ và sau khi sáp nhập tỉnh được giao thêm phòng dịch xã Bắc Tam Dương.

Với địa bàn rộng, chủ yếu vùng bán sơn địa miền núi, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa bão, để thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, Trung tâm quan tâm tạo điều kiện cử cán bộ đi đào tạo lại, đào tạo sau đại học; tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật, cập nhật các kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ được rèn luyện tay nghề chuyên môn, tinh thần thái độ, đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu; đồng thời phát triển được nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại tuyến và một số kỹ thuật vượt tuyến.

Hệ thống máy CT 16 lát/32 dãy mới được đầu tư tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo giúp việc khám, chữa bệnh hiệu quả hơn.

Năm 2025, Trung tâm đã khám bệnh cho hơn 60,2 nghìn lượt người, đạt 150,5% kế hoạch; điều trị nội trú cho 7.378 lượt người, đạt hơn 85,1% kế hoạch. Tỷ lệ chuyển tuyến nội trú 1,6% so với tổng số bệnh nhân điều trị nội trú, giảm 1,4% so cùng kỳ năm 2024 và ngoại trú giảm còn 3,6% so với tổng số khám ngoại trú, bằng với tỷ lệ chuyển tuyến cùng kỳ năm 2024.

Điều đáng nói là số ngày điều trị trung bình chỉ còn 6 ngày/lượt bệnh nhân. Đặc biệt, Trung tâm thực hiện được 42 kỹ thuật dịch vụ theo phân cấp so với kế hoạch 20 kỹ thuật. Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đạt 98,55% và ngoại trú đạt 97%.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Khép, 87 tuổi, quê ở xã Tam Dương Bắc đang điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp y học cổ truyền tại trung tâm cho biết: “Sau 9 ngày điều trị, được các thầy thuốc quan tâm chu đáo, tôi đã khỏi bệnh và làm thủ tục ra viện. Phòng điều trị có không gian rộng, sạch sẽ và nhân viên y tế chu đáo”.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo hỗ trợ bệnh nhân lấy số đăng ký khám bệnh.

Xác định công tác y tế dự phòng là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu Sở Y tế; phối hợp với chính quyền các xã và chỉ đạo chuyên môn các Trạm Y tế xã tăng cường cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân về mục đích, ý nghĩa của công tác phòng bệnh để mọi người chủ động tự bảo vệ sức khỏe cũng như phòng, chống dịch bệnh.

Từ đầu tháng 4, Trung tâm đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh trong mưa bão. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại các địa phương có nguy cơ cao xuất hiện dịch bệnh. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay không xảy ra dịch bệnh lớn nguy hiểm trên địa bàn các xã trong khu vực Tam Đảo và xã Tam Dương Bắc. Tại một số xã đã phát hiện một số ca bệnh truyền nhiễm nhóm B, C... và đều được điều tra, giám sát, khống chế, xử lý kịp thời, không lây lan thành dịch lớn, không có ca tử vong.

Nhân viên Trạm Y tế xã Đạo Trù phun hóa chất diệt côn trùng.

Chương trình y tế quốc gia thực hiện đạt và vượt kế hoạch, nhất là chương trình phòng chống sốt rét, phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS, phòng chống bệnh lao...

Hiện nay, đang giữa mùa hè, từ tháng 6 - 9, trên địa bàn thường xảy ra mưa lớn, lũ quét, nguy cơ ngập úng cục bộ, các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Để phòng các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, thuỷ đậu..., Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè và các bệnh truyền nhiễm tại cơ sở; chuẩn bị nhân lực, vật tư sẵn sàng ứng phó, cấp cứu kịp thời khi có tình huống, quyết tâm không để dịch lớn xảy ra.

Xuân Nguyễn