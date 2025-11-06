Trung ương bế mạc Hội nghị 14, thống nhất một số nội dung về nhân sự cấp cao

Hội nghị 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 bế mạc sáng 6/11 sau hai ngày làm việc, thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 và một số nội dung liên quan nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cảm ơn các Ủy viên Trung ương đã làm việc tận tâm, trách nhiệm, thẳng thắn, trung thực, thể hiện tinh thần cách mạng tấn công và trách nhiệm cao của người Ủy viên Trung ương Đảng.

Sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Trung ương thống nhất: số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; nhân sự giới thiệu tham gia hai cơ quan lãnh đạo này, cùng một số nội dung liên quan nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước và các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội 14 của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, nhất trí cao việc giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự theo đúng quy trình, để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Trung ương cũng thống nhất cao các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội 14.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 13. Ảnh: Phạm Thắng

Người đứng đầu Đảng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo quan trọng. Đó là Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 và Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến nay.

Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho khóa 14 xem xét, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, từ đó tổng hợp, giải trình, hoàn thiện các bản dự thảo trình Hội nghị Trung ương 15 xem xét trước khi trình Đại hội 14.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn, phù hợp, giải quyết hiệu quả các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13, đạt nhiều thành tựu toàn diện, đột phá, tạo tiền đề phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo”, ông nói.

Trong nhiệm kỳ 13, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược gồm các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72. Tổng Bí thư đánh giá đây là tiền đề và cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm tới và hoàn thành hai mục tiêu 100 năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Kết quả công việc là thước đo trình độ và phẩm chất cán bộ

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 13 còn một số hạn chế. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết còn chậm; công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn bất cập; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm.

Nguyên nhân chủ yếu theo ông là do phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, Ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu quyết liệt, chưa phát huy đầy đủ vai trò, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư khẳng định điểm sáng, đột phá nhất trong triển khai Nghị quyết 18 là việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển mới cho đất nước. Sau 4 tháng vận hành, mô hình cho thấy kết quả tích cực, tăng tính kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, được người dân và doanh nghiệp ủng hộ, tin tưởng.

Để phát huy kết quả bước đầu, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo, kiến tạo để mô hình hai cấp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ thẩm quyền giữa ba cấp, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ; phân cấp đi đôi kiểm soát, chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ tại cấp tỉnh và xã.

Bên cạnh đó, việc phân bổ tài chính công cần theo kết quả và đặc thù từng địa phương; sớm xác định vị trí việc làm, thực hiện khoán sản phẩm, đào tạo bắt buộc về chuyên môn, quản trị dữ liệu; xây dựng cơ chế một cửa liên thông số, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư, đất đai, an sinh, doanh nghiệp và cập nhật theo thời gian thực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm”, “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “Vì nhân dân phục vụ”, coi kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ.

Ông lưu ý thời gian từ nay đến Đại hội 14 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu các Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 13, nhanh chóng triển khai kết luận Hội nghị 14, góp phần vào thành công của Đại hội 14.

Tổng Bí thư cũng nhắc đến tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Do bão số 13 có thể đổ bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong ngày 6/11, Hội nghị Trung ương 14 kết thúc sớm hơn dự kiến để các Ủy viên trở về địa phương chỉ đạo phòng chống bão lũ theo tinh thần “Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân”.

"Cần triển khai phương án 4 tại chỗ để cùng nhân dân ứng phó, khắc phụ hậu quả của cơ bão. Các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính... chủ động hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai", Tổng Bí thư nói.

