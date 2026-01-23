Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Những ngày này, các trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các trường học rực rỡ cờ hoa, làm bừng sáng không gian giáo dục. Sắc cờ hoa tạo điểm nhấn tươi mới trong khuôn viên trường học, mang lại cảm nhận phấn khởi, trang trọng. Thông qua nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, thầy và trò các nhà trường đã thể hiện niềm tin, niềm tự hào vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng ngay trong nhà trường - nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và ước mơ của thế hệ trẻ khiến tinh thần hướng về sự kiện được thể hiện một cách gần gũi, tự nhiên.

Trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trường học tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn tỉnh cho thấy, không gian trường lớp rực rỡ sắc cờ, hòa vào đời sống học đường thường ngày trong những ngày này.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trường học Đại hội đại biểu Toàn quốc chào mừng Nhà trường Không gian Sự kiện Thế hệ trẻ Tinh thần Chính trị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo
2026-01-22 12:14:00

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGĐĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/1/2026.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long