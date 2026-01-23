Trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Những ngày này, các trường học sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các trường học rực rỡ cờ hoa, làm bừng sáng không gian giáo dục. Sắc cờ hoa tạo điểm nhấn tươi mới trong khuôn viên trường học, mang lại cảm nhận phấn khởi, trang trọng. Thông qua nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, thầy và trò các nhà trường đã thể hiện niềm tin, niềm tự hào vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng ngay trong nhà trường - nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và ước mơ của thế hệ trẻ khiến tinh thần hướng về sự kiện được thể hiện một cách gần gũi, tự nhiên.

Trường học tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn tỉnh cho thấy, không gian trường lớp rực rỡ sắc cờ, hòa vào đời sống học đường thường ngày trong những ngày này.

Hiền Mai