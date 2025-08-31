Trường học tổ chức hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Học sinh và giáo viên ở Phú Thọ trở lại trường năm học mới 2025 - 2026 trong không khí vui tươi với cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Trường học Phú Thọ tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Học sinh Trường THCS Hạc Trì vui tươi với cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Cao Xá 1.

Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay - những người sinh ra trong hòa bình phải luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Đây là dịp để nhà trường giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta, những người đã kiên cường, bất khuất đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh Trường Tiểu học Cao Xá hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026.

Trường Tiểu học Gia Cẩm rực rỡ sắc đỏ, hòa chung niềm tự hào dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Năm học học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.957 cơ sở giáo dục. Ngành GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị phối hợp các trường học cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Giáo viên Trường THCS Vĩnh Lại chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hoạt động trải nghiệm tại Trường Mầm non Tứ Xã 1.

Sở cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường rà soát, chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục phù hợp với tình hình thực tế.

Hạnh Thúy