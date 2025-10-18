Câu chuyện xúc động về học sinh Ngô Quỳnh Chi

Trong hành trình gieo chữ ở xã Lâm Thao, có những câu chuyện khiến người làm nghề giáo không thể quên. Câu chuyện về em Ngô Quỳnh Chi, học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Cao Mại là một trong những câu chuyện như thế – xúc động, chân thực và đầy tính nhân văn.

Công an xã Lâm Thao nhận em Ngô Quỳnh Chi làm con nuôi đến năm 18 tuổi.

Quỳnh Chi sinh ra trong một gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối. Mọi chi phí thuốc men, sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Là con cả trong gia đình có ba chị em, Chi từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, biết chia sẻ gánh nặng cùng mẹ. Sau giờ học, em không nghỉ ngơi như bao bạn bè đồng trang lứa mà về nhà nấu cơm, chăm sóc hai em và phụ mẹ chăm lo cho bố bệnh nặng.

Trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6, cô Nguyễn Thị Hiền đã chứng kiến hành trình trưởng thành đầy nghị lực của Chi. Cô Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Lúc đầu, tôi chỉ thấy em là một học trò nhỏ nhắn, ít nói, đôi mắt buồn, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng cảm nhận được nghị lực phi thường và tấm lòng hiếu thảo của em. Em học giỏi, đặc biệt nổi bật ở môn Tiếng Việt. Nhiều năm, Chi đoạt Giải Trạng nguyên Tiếng Việt qua mạng cấp tỉnh và luôn giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện. Mỗi ngày đến lớp, tôi luôn dành cho em một ánh nhìn trìu mến, một nụ cười động viên. Chi không chỉ là học trò, em còn là người truyền cảm hứng cho tôi và đồng nghiệp về sự kiên cường và lòng biết ơn trong cuộc sống.”

Không chỉ học giỏi, Chi còn là học sinh chăm ngoan, sống tình cảm, có ý thức tập thể. Trong lớp, em luôn giúp đỡ bạn bè, tích cực phát biểu, hăng say trong các hoạt động tập thể. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng chưa bao giờ em than phiền hay tỏ ra bi quan. Ngược lại, em luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, khát khao vươn lên bằng tri thức.

Em Ngô Quỳnh Chi chăm chỉ học tập.

Khi được hỏi về ước mơ, Chi không ngần ngại chia sẻ: “Con muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố và những người nghèo không có điều kiện chữa trị.” Ước mơ ấy tuy giản dị nhưng lại chất chứa một tinh thần nhân ái sâu sắc, khiến thầy cô và bạn bè không khỏi xúc động.

Câu chuyện về Chi đã lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng địa phương. Nhận thấy những nỗ lực đáng khâm phục của em, Công an xã Lâm Thao đã quyết định nhận em làm con nuôi đến năm 18 tuổi. Đây là một hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự quan tâm của các lực lượng xã hội đối với công tác giáo dục, chăm lo cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Việc nhận đỡ đầu không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Đồng thời, đó cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phát triển toàn diện.

Tấm gương vượt khó học giỏi của Ngô Quỳnh Chi đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” của Trường Tiểu học Cao Mại. Đồng thời, em cũng là đại diện tiêu biểu trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Câu chuyện của em Ngô Quỳnh Chi là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về giá trị của nghị lực, tình thương và khát vọng vươn lên trong giáo dục. Những tấm gương như em rất cần được nhân rộng để lan tỏa thông điệp sống tích cực đến với học sinh và cộng đồng, góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm, để không một ước mơ nào bị bỏ lại phía sau.

Đức Thọ