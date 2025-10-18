Nền tảng chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

An toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Xác định tầm quan trọng của việc bảo đảm ATTP trong các bếp ăn bán trú, thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, góp phần phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe và suy dinh dưỡng học đường.

Bữa ăn trưa của học sinh tại Trường Mầm non Hùng Vương.

Hoạt động ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non Hùng Vương.

Tại Trường Mầm non Hùng Vương (phường Phú Thọ), công tác tổ chức bếp ăn được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Cô Lê Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín, đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định về ATTP. Tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra kỹ lưỡng, có sổ theo dõi và lưu mẫu thực phẩm đúng quy trình. Mô hình bếp ăn một chiều được sắp xếp khoa học, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến và phục vụ.

Không chỉ dừng lại ở khâu kiểm soát nguyên liệu, Trường Mầm non Hùng Vương còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cấp dưỡng, giáo viên. Thực đơn hàng tuần được xây dựng linh hoạt theo mùa, đảm bảo đủ các nhóm dưỡng chất, phù hợp với thể trạng và nhu cầu của trẻ. Nhờ thực hiện tốt công tác này, trong năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt.

Trường Mầm non Hội Hợp B chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh.

Cùng với đó, Trường Mầm non Hội Hợp B (phường Vĩnh Yên) cũng là một trong những điểm sáng về chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Nhà trường đảm bảo các điều kiện để tổ chức bán trú an toàn cho trẻ. Bếp ăn luôn gọn gàng, được vệ sinh sạch sẽ, vận hành theo nguyên tắc một chiều. Các khâu nhập thực phẩm đầu, sơ chế, chế biến đều được nhà trường giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho bữa ăn của trẻ.

Cô Phùng Thị Hương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường có 400 học sinh, 100% học sinh ăn bán trú với 27.000 đồng/ngày. Xác định việc đảm bảo ATTP có ý nghĩa quan trọng, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất khu vực bếp nấu, chế biến thức ăn, dụng cụ phục vụ; đồng thời lựa chọn nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, có địa chỉ rõ ràng, ký hợp đồng theo quy định. Bữa ăn của trẻ được thay đổi theo ngày, tuần và theo mùa, đảm bảo dinh dưỡng. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi của trường cuối năm so với đầu năm học đều giảm.

Bữa ăn của học sinh Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao.

Toàn tỉnh hiện có 1.120 cơ sở giáo dục mầm non. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 100% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ăn bán trú, đảm bảo vệ sinh ATTP; phối hợp ngành Y tế kiểm tra nguồn nước, quản lý bếp ăn tập thể, phòng chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. 100% trẻ được theo dõi sức khỏe, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 98,9% đảm bảo khẩu phần ăn đủ lượng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp với độ tuổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATTP, an toàn trường học và công tác nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non theo phân cấp quản lý. Đồng thời, yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát ATTP từ khâu nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến bảo quản và phục vụ. Hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục mầm non phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, nguồn gốc và độ an toàn của thực phẩm sử dụng trong nhà trường, đặc biệt là các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung.

Trong bối cảnh trẻ mầm non đang ở giai đoạn “vàng” của sự phát triển thể chất và trí tuệ, việc bảo đảm mỗi bữa ăn sạch, an toàn, đầy đủ dưỡng chất là nền tảng để hình thành một thế hệ khỏe mạnh, thông minh. Những mô hình bán trú đảm bảo ATTP như tại Trường Mầm non Hùng Vương hay Trường Mầm non Hội Hợp B... không chỉ giúp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc từ phụ huynh. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục mầm non trong sự nghiệp chăm lo cho thế hệ tương lai.

Hạnh Thúy