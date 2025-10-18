Xuân Lũng gỡ khó trong triển khai dạy học 2 buổi/ngày

Triển khai dạy học 2 buổi/ngày là yêu cầu trọng tâm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đảm bảo thời lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Tại xã Xuân Lũng, trong điều kiện tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đảm bảo các điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt từ chính quyền xã và các nhà trường.

Trường THCS Tiên Kiên được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ là một trong những điều kiện tốt để triển khai dạy học 2 buổi/ngày

Xuân Lũng hiện có 9 trường học từ MN, TH, THCS, trong đó cấp Tiểu học có 48 lớp với 1.521 học sinh, cấp THCS có 34 lớp với 1.387 học sinh. Để đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, yêu cầu về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phải được đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai này đang gặp một số điểm nghẽn. Một trong những khó khăn lớn là tình trạng thiếu giáo viên - yếu tố then chốt để triển khai dạy học 2 buổi/ngày, đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018. Năm học 2025–2026, tổng số giáo viên biên chế của 2 cấp học TH, THCS là 142 người, hợp đồng mới chỉ có 7 người, trong khi định biên giao còn thiếu hơn 30 người. Giáo viên chuyển công tác, nghỉ hưu, không có người thay thế kịp thời khiến một số trường không thể bố trí đủ tiết theo đúng quy định. Nhiều giáo viên phải kiêm nhiệm ngoài chuyên môn, dẫn tới tình trạng thừa giờ dạy, vượt định mức lao động.

Tại Trường Tiểu học Tiên Kiên, hiện có 19 lớp với 635 học sinh nhưng đang thiếu 6,39 giáo viên ở nhiều bộ môn: Văn hóa, Âm nhạc, Thể dục, Tin học. Cô giáo Phạm Thị Lan Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nếu tổ chức dạy đủ 9 buổi/tuần như yêu cầu thì toàn trường sẽ thừa gần 150 tiết/tuần. Trong khi đó, nhà trường chưa được bố trí đủ giáo viên theo định biên và vẫn phải xoay sở bằng hợp đồng ngắn hạn không ổn định”. Không chỉ thiếu nhân lực, cơ sở vật chất cũng là rào cản lớn. Trường Tiểu học Tiên Kiên chỉ có 6/19 lớp được trang bị máy tính, bảng thông minh; nhiều thiết bị máy chiếu đã xuống cấp, danh mục thiết bị theo Thông tư 37 chưa được cấp phát đầy đủ. Trường đang phải huy động máy tính cá nhân của giáo viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

Học sinh Trường tiểu học Xuân Lũng được học kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong buổi hoạt động ngoại khoá

Trường THCS Tiên Kiên dù được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, vừa được đưa vào sử dụng nhà 3 tầng 15 phòng học, sân trường, hạ tầng kỹ thuật, nhưng việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày vẫn gặp trở ngại do chưa đủ giáo viên theo Thông tư 20. Thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hiện nhà trường đang hợp đồng 2 giáo viên, nhưng để đạt tỷ lệ 1,9 giáo viên/lớp thì cần thêm 3 giáo viên nữa. Việc ôn tập buổi chiều cho học sinh lớp 9 vẫn phải thu gọn, không đảm bảo như yêu cầu”.

Trước thực tế đó, với tinh thần chủ động, xã chỉ đạo các trường rà soát điều kiện triển khai dạy 2 buổi/ngày, xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời, xã ưu tiên ngân sách, hỗ trợ việc ký hợp đồng giáo viên còn thiếu. Về giải pháp dài hạn, xã Xuân Lũng đã và đang đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục theo nguyên tắc tự nguyện, minh bạch, đúng pháp luật; huy động các nguồn lực từ hội khuyến học, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ. Các nhà trường được khuyến khích liên kết với các trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ sĩ để tổ chức các hoạt động buổi 2 đa dạng, thiết thực, đúng tinh thần giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, địa phương chỉ đạo các trường công khai kế hoạch, thời khóa biểu học 2 buổi/ngày, lấy ý kiến giáo viên, tổ chuyên môn và phụ huynh để tạo sự đồng thuận xã hội. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cũng được chú trọng, nhất là trong quản lý, sử dụng nguồn lực xã hội hóa. Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định về đội ngũ, trang thiết bị và cơ sở vật chất, song có thể thấy, từ chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đến hành động cụ thể của chính quyền xã Xuân Lũng, các nhà trường đang từng bước khắc phục khó khăn trong triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày, phân công chuyên môn hợp lý đảm bảo thực hiện đúng, đủ số tiết bắt buộc của Chương trình GDPT 2018 và bố trí thêm một số tiết hỗ trợ, bồi dưỡng, rèn luyện năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày không chỉ là nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mà còn là thước đo năng lực quản lý giáo dục ở cơ sở. Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã và sự nỗ lực của các nhà trường, Xuân Lũng đang từng bước vượt khó, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục – nơi chính quyền địa phương thực sự giữ vai trò trung tâm trong hiện thực hóa chủ trương lớn của ngành Giáo dục.

Anh Thơ