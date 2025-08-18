Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên Khóa 46 đào tạo sĩ quan

Sáng 18/8, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên Khóa 46 đào tạo sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu; Chỉ huy - Kỹ thuật Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học. Dự, chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; Đại tá Đặng Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp; Đại tá Nguyễn Tiến Ngọc - Chính ủy Nhà trường cùng 143 học viên Khóa 46 tốt nghiệp.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và các đại biểu trao Bằng cho các học viên tốt nghiệp loại giỏi

Khóa 46 được đào tạo với 2 chuyên ngành: Chỉ huy - Tham mưu và Chỉ huy - Kỹ thuật Tăng thiết giáp cấp phân đội. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường luôn thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản – Hệ thống – Chuyên sâu” và “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chính khóa với huấn luyện ngoại khóa, huấn luyện đêm, rút ngắn thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện vũ khí trang bị mới; cập nhật điều chỉnh chương trình phù hợp với từng đối tượng đào tạo; bám sát chương trình đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ.

Đại diện học viên tốt nghiệp Khóa 46 làm lễ tuyên thệ

Trong toàn khóa học, các học viên đã xác định đúng đắn động cơ phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong học tập; nhanh chóng tiếp cận với nội dung kiến thức, các phương pháp dạy học tích cực; nghiêm túc trong rèn luyện; trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Đồng thời, luôn nêu cao ý thức, tinh thần tự giác trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của Nhà trường, đơn vị. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 79%.

Chính ủy Nhà trường trao Giấy khen của đơn vị cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Tại Lễ tốt nghiệp, Ban tổ chức đã thông qua các quyết định về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho học viên Khóa 46; công nhận học viên tốt nghiệp loại giỏi; công nhận học viên tốt nghiệp và quyết định về việc phong hàm sĩ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp chúc mừng 143 học viên Khóa 46 tốt nghiệp, đồng thời yêu cầu từng học viên tốt nghiệp ra trường về các đơn vị phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, có phương pháp, tác phong công tác khoa học, vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã được trang bị tại Nhà trường, phù hợp, hiệu quả với đặc điểm, yêu cầu, thực tiễn nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Trường sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ, tập huấn khung và huấn luyện học viên sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tập trung các biện pháp để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; điều chỉnh chương trình phù hợp với từng đối tượng đào tạo; bám sát chương trình đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ... góp phần tích cực xây dựng Quân đội nói chung và lực lượng Tăng thiết giáp nói riêng phát triển vững mạnh; giữ vững và phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Hoàng Nga